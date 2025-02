CHI È GIAN LUCA PEA? L’EX MOGLIE: “DOPO GRANDI SOFFERENZE, OGGI HO…”

Chi è Gian Luca Pea, ex marito di Pamela Petrarolo, e cosa sappiamo della loro storia d’amore? Nuovo appuntamento con “Verissimo” questo pomeriggio e nella prima delle due puntate del weekend del talk show in onda su Canale 5 ci sarà ancora una volta spazio per il “Grande Fratello VIP” e i suoi protagonisti con la presenza in studio della 48enne cantante e showgirl romana, fresca di addio definitivo al reality show e che finalmente racconterà a Silvia Toffanin i veri motivi che l’hanno portata per ben due volte a uscire dalla Casa. E, in attesa di ascoltare dalla sua voce le ragioni dietro due decisioni molto sofferte, possiamo accendere i riflettori sulla sua vita privata e soprattutto sull’uomo che è stato suo compagno di vita per tanti anni: scopriamo dunque Gian Luca Pea, ex marito di Pamela Petrarolo.

Per parlare della vita privata dell’oramai ex gieffina, oltre che della sua famiglia allargata, dobbiamo fare necessariamente fare un salto indietro nel tempo di oltre vent’anni, a cavallo del nuovo millennio: per raccontare Gian Luca Pea, ex marito di Pamela Petrarolo, e padre di due delle sue tre figlie dobbiamo infatti parlare dei tempi di “Non è la Rai”, storico programma di Gianni Boncompagni e in cui la coreografa classe 1976 era salita agli onori delle cronache. Correva infatti il 2001 quando la Petrarolo decideva di sposare Gian Luca Pea, agente di viaggi con cui diverrà mamma per la prima volta con la nascita di Alice e successivamente di Angelica; va ricordato che, invece, l’arrivo della piccola Futura nel 2020 è legato alla nuova relazione sentimentale col compagno Giovanni Benvenuto.

PAMELA PETRAROLO E L’AMORE, “CONTENTA DI AVERCI PROVATO ANCORA DOPO CHE…”

Ma tornando alla sua precedente love story, per scoprire qualcosa di più su Gian Luca Pea, ex marito di Pamela Petrarolo, va precisato che il diretto interessato è sempre stato molto abbottonato sulla propria vita sentimentale e che, dunque, tutto quello che sappiamo deriva da interviste concesse dall’artista capitolina o da alcune rivelazioni fatte proprio durante la recente esperienza al GF VIP. Le nozze tra Pea e la Petrarolo erano durate solo sei anni (già nel 2007 la coppia si era detta addio) mentre pare che la loro conoscenza risalga al 1998 circa, ovvero un triennio prima della decisione di fare il grande passo e salire all’altare per quelle che erano state le loro prime nozze.

“Ho sofferto tanto e sono rinata, sono passata attraverso grandi sofferenze”: così aveva scritto sui social Pamela, parlando del superamento di quelle grazie all’amore delle persone a lei care e lasciando intendere che il riferimento era forse a quel matrimonio conclusosi anni prima. Parole che forse ci aiutano a capire qualcosa di più sul loro amore e su Gian Luca Pea, ex marito di Pamela Petrarolo. Come accennato sopra, essendo lontano dal mondo dello spettacolo, non sappiamo molto su cosa faccia Pea oggi: “Pensate, il Signore mi ha donato tutto ciò ma c’è ancora qualcuno che mi rompe i co***oni” aveva scritto su Instagram la showgirl, invitando coloro che mettevano in dubbio la sua felicità con Benvenuto a farsi una ragione del fatto che ora sta molto bene. Ad ogni modo, i rapporti tra gli ex coniugi sono ottimi, come confermato da una vecchia intervista: “L’amore può finire, ma l’essere genitori no. Oggi sono fidanzata con Giovanni, abbiamo dieci anni di differenza e, nonostante la paura iniziale di sbagliare, sono contenta di averci provato ancora”.