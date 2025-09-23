Stasera su Rai3 in onda il documentario sul giornalista Giancarlo Siani barbaramente assassinato dalla camorra quarant’anni fa

Stasera su Rai 3 andrà in onda un documentario speciale su Giancarlo Siani, il giornalista napoletano che è stato barbaramente assassinato dalla camorra quarant’anni fa. Una perdita immane anche considerando quello che aveva scoperto con le sue inchieste che sono un faro di speranza nel buio dell’omertà e dei rapporti tra mafia e Stato.

Gabriele Vagnato, chi è il tiktoker: "Ho cominciato a fare video dopo la morte di papà"/ È fidanzato?

Ma chi era questo coraggioso giornalista che ha dato la vita per l’amore della verità? Apparteneva alla borghesia medio-alta partenopea e aveva frequentato il liceo classico Giovanbattista Vico portando a casa sempre ottimi voti. Poi ha frequentato la facoltà di Sociologia all’università collaborando in contemporanea con alcuni periodici napoletani. Di cosa scrive? Maggiormente di emarginazione e di criminalità organizzata fino a diventare un corrispondente per il quotidiano Il Mattino.

Pool Siani, cos'è e chi ne ha fatto parte/ Giornalismo e giustizia uniti per scoprire mandanti e assassini

Chi è Giancarlo Siani, assassinato dalla mafia il 23 settembre 1985

Per chi navigava nelle acque scure della criminalità organizzata la presenza di Giancarlo Siani era un pericolo perché non si fermava di fronte a nessuno e con le sue inchieste aveva infastidito personaggi potenti e infatti all’indomani della pubblicazione di un determinato articolo (quello sull’arresto di Valentino Gionta, boss di Torre Annunziata) viene dato ordine di ucciderlo.

Nel quartiere del Vomero a Napoli il 23 settembre 1985 due uomini fecero fuoco contro il giornalista uccidendolo barbaramente. Si è scoperto dopo che questi erano Ciro Cappuccio e Armando Del Core mentre i mandanti dell’omicidio erano i fratelli Nuvoletta e Totò Riina. Il presidente della fondazione intitolata al giornalista ha detto che il suo lavoro è ancora adesso “un esempio fondamentale” mentre il fratello Paolo ha fatto un appello ai giornalisti chiedendo loro di raccontare i fatti sempre con la schiena dritta.

Anna in Buongiorno Mamma 3 com'è morta: c'entra Laura? Anticipazioni/ Guido trova un drammatico indizio