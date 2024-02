Chi è Gianluca Brunno/ “Peperino” torna a Ciao Darwin al grido di “Cavalliniiiii”!

Gianluca Brunno torna a Ciao Darwin 9: “segnatevi questa data”

Gianluca Brunno, in arte “Peperino”, torna a Ciao Darwin 9 nella puntata speciale che vedrà sfidarsi i migliori “50” concorrenti di questa edizione, contro i “50” migliori concorrenti di Ciao Darwin Story. Ad annunciarlo è stato proprio il concorrente che sul suo profilo Instagram ha segnalato ai suoi follower: “SEGNATEVI QUESTA DATA🐒🍌 Ci vediamo venerdì 23 Febbraio su Canale 5 con la puntata speciale di Ciao Darwin 9. Dove si scontreranno i migliori “50” concorrenti di questa edizione, contro i “50” migliori concorrenti di Ciao Darwin Story! Chi vincerà?? Grazia alla splendida @elisa.eutizi per questa bellissima realizzazione della foto❤️ Non resta altro che aspettare l’ultima puntata. #ciaodarwin #paolobonolis #canale5 #mediaset #italia”. Si tratta di un ritorno nel popolare show antropologico di Ciao Darwin, visto che in passato Gianluca si era fatto notare dividendo il pubblico.

Chi è Francesco Saverio Nozzolino di Ciao Darwin 9?/ XXXL di Avanti un altro: età, social e fidanzato

Conosciuto con il nome di “Peperino”, Gianluca Brunno spopola sul web con i suoi video riscuotendo un grandissimo successo, ma anche tantissime critiche. Non solo, il ragazzo è anche simbolo del “Pride”, e cioè di quell’orgoglio che lo stesso tiene a sottolineare continuamente.

Gianluca Brunno, chi è? La presentazione su TikTok

Per chi non lo conoscesse, Gianluca Brunno “Peperino” sui profili social si presenta così: “Per Chi non mi conoscesse mi chiamo Gianluca Bruno, in arte peperino. Sì, mi chiamo peperino perché sono un peperoncino, sono un ragazzo vivace, allegro, ballo, mi diverto, faccio la pazza, urlo, faccio.20 mag 2023”. Il siracusano è diventato noto sui social per i suoi video stravaganti e divertenti, ma nel corso degli anni è anche diventato simbolo di orgoglio e di lotta contro il bullismo e l’omofobia. Al grido di “Cavalliniiiii” richiama i suoi tantissimi fan che lo seguono sui social dove registra numeri importanti come più di 6 milioni di like sulla piattaforma di TikTok.

Chi è Il Mistico (Fabio Filisetti) di Ciao Darwin 9?/ "Ecco per quale motivo partecipo allo show"

Dopo il debutto a Ciao Darwin si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo e della tv, visto che ha partecipato nel nuovo programma al fianco di Ezio Greggio e Marco Salvati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA