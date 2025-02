Chi è Gianluca Costantino: il corteggiatore scelto da Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

Classe 1988, Gianluca Costantino, arrivato a Uomini e Donne dopo mesi dall’inizio del trono di Francesca Sorrentino, è riuscito a conquistare il cuore della tronista con cui ha lasciato il programma. Gianluca come personal trainer e mental coach nel settore del fitness. Prima di partecipare a Uomini e Donne come corteggiatore, Gianluca si è fatto conoscere come concorrente del Grande Fratello Vip. Ha partecipato, infatti, all’edizione del reality show vinta da Jessica Selassiè entrando nella casa nel corso dell’edizione.

Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino sono fidanzati dopo Uomini e Donne?/ Tutto finito...

La partecipazione al Grande Fratello Vip ha fatto iniziare male il percorso di Gianluca a Uomini e donne come corteggiatore. Tina Cipollari, infatti, sin dalla prima puntata, ha messo in dubbio l’interesse di Costantino nei confronti di Francesca Sorrentino credendo di più all’interesse per la popolarità.

Veronica Ursida, che fine ha fatto la dama di Uomini e Donne? "Io vittima di uno stalker"/ "Ho avuto paura"

Gianluca Costantino è la scelta di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 19 febbraio 2025, Gianluca Costantino e Francesca Sorrentino escono da Uomini e Donne come coppia. Quella di Francesca e Gianluca non è stata una scelta tradizionale. Per la tronista e il corteggiatore non c’è stata un’ultima esterna, non c’è stato il filmato con i momenti migliori e non ci sono state sedie rosse e petali di fiori. Francesca è arrivata alla scelta in modo insolito.

Dopo un durissimo scontro con Gianmarco Meo che ha ammesso di essere iscritto ad un’agenzia, Francesca era pronta a lasciare il trono. Gianluca, però, dopo averle parlato a lungo nel backstage, in studio, si è avvicinato alla tronista chiedendole di provare a stare insieme fuori dal programma. Una richiesta che la tronista ha accolto lasciando con lei il programma.

Chi è Gianmarco Meo, il corteggiatore non scelto da Francesca Sorrentino a Uomini e Donne/ Fatale l'agenzia