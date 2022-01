Chi è Gianluca Costantino, nuovo concorrente Grande Fratello Vip/ Amico di Basciano, nel mirino di Jessica?

Gianluca Costantino, chi è il nuovo concorrente del GF VIP pronto a far girare la testa a Jessica Selassiè e non solo…

Gianluca Costantino è ufficialmente un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6. Questa sera, nel corso della nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, Gianluca Costantino varcherà ufficialmente la porta rossa conoscendo tutti gli inquilini della casa tra cui alcuni vivono la propria esperienza da più di quattro mesi. L’annuncio dell’ingresso di Gianluca nella casa più famosa d’Italia è arrivato direttamente dalla pagina Instagram ufficiale del Grande Fratello, ma chi è davvero Gianluca Costantino? Riuscirà a creare nuove dinamiche animando la casa e i concorrenti che cominciano ad accusare i primi segni di stanchezza?

Gianluca Costantino e l'amicizia con Alessandro Basciano/ L'assist di Signorini l'ex Uomini e Donne

Classe 1988, esattamente come Antonio Medugno, anche lui nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, è nato a Napoli. Gianluca ha 33 anni e sfoggia un fisico prestante con cui è pronto a far girare la testa alle donne della casa. Della vita privata, tuttavia, non si conosce nulla. Dal profilo Instagram dove è molto attivo pare che sia single: sarà davvero così?

Gianluca Costantino, al Grande Fratello Vip 6 con l’amico Alessandro Basciano

Gianluca Costantino è pronto ad entrare nella casa e a diventare protagonista del Grande Fratello Vip 6 nonostante manchino meno di due mesi alla finale. Nella casa potrà contare su una valida spalla ovvero quella di Alessandro Basciano che è uno dei suoi migliori amici. Basterà questo per avvicinare Gianluca a Jessica Selassiè che con Basciano ha instaurato un bellissimo rapporto?

L’ingresso di Gianluca è stato annunciato anche da Alfonso Signorini durante le anticipazioni lanciate nel corso del daytime di oggi. Ufficialmente single, salvo clamorosi colpi di testa, farà davvero perdere la testa ad una delle ragazze della casa? Stringerà amicizia con le persone con cui trascorre la maggior parte del suo tempo Alessandro Basciano? Lo scopriremo a partire dai prossimi giorni.

