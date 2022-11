Chi è Gianluca Delli Ficorelli, marito di Monica Leofreddi/ Lei: “Tanti momenti bui…”

Gianluca Delli Ficorelli, chi è?

Gianluca Delli Ficorelli è il marito della conduttrice televisiva Monica Leofreddi, che a breve sarà ospite a Verissimo per parlare della sua vita privata e della sua carriera. Il marito della Leofreddi è un rinomato dentista di Roma, è nato l’otto aprile ma la sua data di nascita pare essere ancora un mistero. All’interno dello studio dentistico Delli Ficorelli non sono mancati pazienti vip tra cui: il comico Rosario Fiorello, lo chef stellato Ingles Corelli e prima tra tutti la moglie Monica!

ELENA TRAVAGLIA, EX FIDANZATA MARCO BELLAVIA/ "Mai sposati, nostro figlio Filippo..."

Nonostante la carriera rinomata come dentista, Gianluca non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo e sembra anche molto riservato a differenza della moglie che all’interno del suo profilo Instagram ha spesso parlato del marito e ha pubblicato scatti dolcissimi. Tra i post Instagram della Leofreddi emergono tratti caratteriali del noto dentista e primo tra tutti: il romanticismo! Il 13 giugno ricorre il giorno dell’anniversario di nozze di Monica e Gianluca e per l’occasione lui l’ha portata a cena fuori in un locale romano con vista sulla città; la conduttrice ha riportato gli scatti della serata sui social e ha scritto: “Mio marito si è ricordato l’anniversario e mi ha anche portato a cena fuori! Voi siete romantici?”.

MARCO BELLAVIA E IL FLIRT CON PAMELA PRATI/ "Mi emoziono quando parlo di lei..."

Gianluca Delli Ficorelli e Monica Leofreddi: “La nostra storia dura da 18 anni…”

Gianluca Delli Ficorelli e Monica Leofreddi sono ancora oggi una coppia di sposi innamorati e di genitori molto presenti, ma com’è nata la loro storia d’amore? Il rinomato dentista e la conduttrice si sono sposati nel 2015 ma prima di quell’anno i due avevano trascorso ben 11 anni insieme da fidanzati ed erano anche diventati genitori.

Il matrimonio non è stato altro che un’ulteriore conferma ma il loro amore era già stato coronato dall’arrivo dei loro due figli: Riccardo (nato nel 2009) e Beatrice (nata nel 2012). Monica e Gianluca avevano un gran desiderio di diventare genitori e proprio per questo la stessa conduttrice ha dichiarato che avevano ricorso alla fecondazione assistita. In quel tempo i due erano stati oggetto di critica da molte persone perché avevano deciso di diventare genitori e in seguito sposarsi oltre la soglia dei 40 anni. Questa estate, sul suo profilo Instagram, Monica ha scritto: “Tenere unita una famiglia, una coppia, non è facile. Ci sono tanti momenti bui durante i quali si pensa di non farcela e credetemi ne abbiamo passati tanti. Non si raccontano sui social, sono nelle assenze. La nostra storia dura da 18 anni e io ne sono orgogliosa”.

FLAVIO MONTRUCCHIO, MARITO ALESSIA MANCINI/ "Insieme da 20 anni, superate crisi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA