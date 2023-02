Chi è Gianluca Fusto, il noto pasticcere ospite a Masterchef/ Carriera e vita privata

Gianluca Fusto, dagli studi alberghieri al primo ruolo di spicco a Parigi

Gianluca Fusto sarà l’ospite d’eccezione della prossima puntata di Masterchef; il noto pasticciere sottoporrà tutti gli aspiranti chef ad una estenuante prova di pasticceria. Il suo giudizio sarà dunque l’ago della bilancia, per nulla secondario data la grande fama dell’artista culinario. Il suo talento nel settore lo ha portato a raggiungere grandi traguardi da appena diplomato, fino ad arricchire il suo bagaglio professionale con alcuni dei premi più prestigiosi.

Il pluripremiato pasticcere Gianluca Fusto, classe ’75, ha appunto iniziato la sua carriera partendo dalla frequentazione di un istituto alberghiero, diplomandosi con il massimo dei voti. E’ ad oggi considerato tra i pasticceri più promettenti e competenti del settore, come dimostrato dal suo primo impegno lavorativo. Fusto è infatti passato dai banchi di scuola a svolgere il ruolo di commis saucier e grade manager di uno dei ristoranti più rinomati e raffinati di Parigi: Il Cortile dell’Hotel Castille. Proprio grazie all’esperienza sotto la Torre Eiffel lo chef ha ampliato le sue conoscenze nell’ambito della pasticceria, trasformandola nel suo cavallo di battaglia.

Gianluca Fusto, la società per consulenze e il sodalizio con Linda Massignan

Gianluca Fusto avrà sia l’onere che l’onore di sottoporre la classe di Masterchef al suo giudizio, plasmato da una carriera che da Parigi lo ha portato a raggiungere risultati invidiabili nel settore della pasticceria. Dopo l’esperienza francese è infatti passato dal rinomato Bistrot di Gualtiero Marchesi a Il Luogo di Aimo e Diana, fino all’attuale mansione dedicata principalmente alle consulenze. Il pasticciere ha infatti fondato la società Gianluca Fusto Consulting, apprezzata per gli ottimi corsi di formazione messi a disposizione degli appassionati, con progetti per lo sviluppo della materia.

Per quanto riguarda la vita privata di Gianluca Fusto, il pasticciere non ama ostentare gli aspetti personali, in particolare riferiti alla sua vita sentimentale. Nonostante abbia un profilo instagram seguito da decine di migliaia di followers, sono pochi i contenuti dedicati prettamente alla quotidianità. E’ noto però che il pluripremiato chef sia sposato; proprio con la moglie, Linda Massignan, gestisce il laboratorio di Milano, Fusto Milano – Cioccolato e Pasticceria. Il sodalizio professionale con il marito è confermato dalle sue stesse parole presenti sul sito web di Gianluca Fusto: “E’ il compagno di viaggio ideale, dallo sguardo profondo e limpido. Accompagna senza imporre e con il quale andresti ovunque, senza alcuna bussola se non quella della fantasia e dell’amore“.











