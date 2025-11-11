Chi è Gianluca Gazzoli, lo youtuber e conduttore di Sanremo Giovani 2026? Il percorso nello spettacolo e la malattia che lo ha colpito

Chi è Gianluca Gazzoli, il conduttore di Sanremo Giovani 2026: la carriera iniziata dai villaggi turistici

Originario di Vigevano, dove è nato nel 1988, Gianluca Gazzoli è un nome noto nel mondo dello spettacolo, per i suoi trascorsi come Youtuber e non soltanto. L’esordio per il giovane è arrivato nei villaggi turistici, dove si è fatto notare. Nel 2014 poi è arrivata per lui la prima esperienza radiofonica su Radio Number One, seguita molto presto da quella che è la sua attività primaria: la carriera da youtuber. Proprio in quegli anni ha cominciato infatti la sua carriera su YouTube tra video e interviste a personaggi famosi, senza però fermare anche la crescita su altri fronti.

Nel frattempo, infatti, Gazzoli è diventato la voce di Rai Radio 2 e ha preso parte come ospite e collaboratore a diversi programmi come Domenica In, The Voice e Quelli che il Calcio. Nel 2017 è arrivata per lui la prima esperienza sanremese, kermesse musicale che ha raccontato per Rai Radio 2: proprio quest’anno sarà invece il conduttore di Sanremo Giovani.

Chi è Gianluca Gazzoli: dalla tv ai podcast

Dopo ancora Gianluca Gazzoli è stato volto di Deejay Tv, per poi cominciare a lavorare proprio per Radio Deejay, lasciando così Radio Rai. Nel 2021 è arrivato il vero e proprio successo della sua carriera con il podcast “Basement”, che ha vinto nel 2024 il premio di miglior podcast italiano. Nel 2023 è stato invece conduttore dell’Ante Factor, il programma che precede appunto X Factor. Nel 2025, come dicevamo, è arrivata per lui una nuova avventura: quella di Sanremo Giovani.

A lungo Gianluca Gazzoli ha nascosto la sua patologia. L’artista ha una cardopatia da quando è un bambino ma lo ha raccontato solamente di recente, parlandone inoltre anche in un’intervista a Domenica In: “Avevo 16 anni, le prime volte stavo male durante gli allenamenti o le partite (di basket, ndr)”. Il conduttore è costretto da tempo a vivere con un defibrillatore sottocutaneo.

