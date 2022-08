Chi è Gianluca Roberto, fidanzato di Ambra Angiolini/ Si vedono durante le trasferte

Com’è nata la relazione tra Gianluca Roberto e Ambra Angiolini?

Gianluca Roberto è il nuovo fidanzato di Ambra Angiolini? Così pare! Dopo la burrascosa storia d’amore con l’allenatore calcistico Massimiliano Allegri, Ambra ha sofferto molto, si parlava di tradimenti, problemi con l’affitto della casa e addirittura di una mancanza di dialogo da parte dei due, che come afferma il settimanale “Oggi”, dopo la rottura hanno continuato a parlarsi solo tramite un amico in comune.

In ogni caso, quel che è stato e stato e come spesso capita a una donna che sente il desiderio di liberarsi del passato, Ambra aveva deciso di scrivere un post sul suo profilo Instagram: “Esiste per tutti un giorno zero, in cui non si vince, non si perde ma si riparte”. A quanto pare la showgirl poco dopo ha deciso di ripartire proprio da Gianluca Roberto. I due erano stati paparazzati per la prima volta nel tavolino di un bar di Roma dal giornale “Diva e Donna”, effusioni, mani intrecciate e addirittura un bacio a stampo che non lascia alcun dubbio, se non quello che magari Ambra non voleva del tutto tenere quel momento “segreto”, al contrario. Eppure la showgirl continua a mantenere totale riservatezza sulla questione.

Ambra Angiolini e Gianluca Roberto, la ricostruzione della loro relazione

Se “Diva e Donna” ha sganciato la bomba sul nuovo flirt o fidanzato di Ambra Angiolini, sappiate che a darci un nome e un cognome, ovvero: Gianluca Roberto, è stato il giornale “La nuova Sardegna”. Il ragazzo, paparazzato insieme alla showgirl nei pressi di Roma, sarebbe un ragazzo di origini romane che lavora in Sardegna come funzionario al Cipnes, il Consorzio industriale del nordest dell’isola.

Secondo la ricostruzione fatta da “La nuova Sardegna” i due avrebbero una relazione da mesi e questo si può notare dalla complicità e dalla naturalezza con cui Gianluca le porta da bere al tavolo, come se fosse abituato a farlo frequentemente o addirittura tra le mura di casa. I due si vedrebbero spesso soprattutto durante le trasferte, a Milano, a Roma e in Sardegna. L’unica cosa certa è che Ambra in questo periodo sembra raggiante, sia esteticamente che interiormente, soprattutto dopo il suo ultimo viaggio estivo, che la vede con capelli naturali, bikini che mette in risalto la sua sensualità, qualche birra e la leggerezza che tanto cercava e che forse avrà ritrovato anche in Gianluca.

