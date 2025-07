La carriera e la vita privata di Gianluca Semprini, l'amore per la moglie Valentina e la perdita della sorella, per lui è stato un trauma.

Gianluca Semprini continua a farsi spazio nel mondo della televisione, il noto conduttore e giornalista dal 2021 è al timone del programma ‘Estate in diretta’, ma è stato al timone di molti altri programmi negli anni. È diventato giornalista professionista nel 1995 e prima di iniziare a lavorare in Rai ha collaborato con varie emittenti televisive. Risale al 2003 il suo esordio sul piccolo schermo, su Sky TG24, nel 2016 invece è approdato in Rai dove ha condotto Politics – Tutto è politica, il Tg, la rubrica Quel che resta del giorno, La vita in diretta Estate e altro ancora. Dal 2024 su Rai 2 conduce insieme ad Andrea Perroni e Carolina Di Domenico la trasmissione Binario 2.

In una passata intervista Gianluca Semprini ha rivelato di avere un’ossessione lavorativa, ha paura di non riuscire ad andare in onda perché potrebbe succedere qualcosa che gli impedisca di entrare in studio oppure di arrivare in tempo. Il noto conduttore teme di non riuscire a tenere la diretta sotto controllo.

La vita privata di Gianluca Semprini: l’amore con la moglie Valentina e la dolorosa perdita della sorella

Sulla sua sfera personale non rivela molti dettagli, il noto conduttore ha sempre tenuto il suo privato lontano dai riflettori. In qualche occasione però si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni, come ad esempio l’incontro con la moglie Valentina. I due si sono conosciuti a Sky ed è scattata subito la scintilla. Dal loro amore sono nati tre figli, Bianca e i gemelli Maddalena e Rocco. In passato lui era già convolato a nozze con Rachele e dalla loro unione è nata la figlia Federica.

Durante un’ospitata a Ciao Maschio Gianluca Semprini ha fatto sapere che la sua non è una famiglia allargata, anche se è sempre rimasto in ottimi rapporti con l’ex moglie. I suoi figli si sentono e si frequentano, però non hanno mai ‘allargato’ la famiglia perché la prima figlia ha sempre preferito tenere le cose separate. Nel 1997 il conduttore di Estate in diretta ha dovuto fare i conti con un immenso dolore, causato dalla morte della sorella Arianna. Ha spiegato che aveva il diabete, quando li ha lasciati per lui è stato un terribile trauma, ha però aggiunto che da quel momento ha voluto vivere anche per la sorella perché pensava fosse giusto vivere per entrambi.