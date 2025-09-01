Gianluigi Nuzzi: chi è davvero la moglie Valentina Fontana, la donna che lo sprona nei momenti più difficili e gli ha regalato due splendidi figli.

Famoso conduttore e giornalista, Gianluigi Nuzzi vanta una lunga carriera alle spalle nel mondo della televisione. Il suo debutto è avvenuto con il programma “Gli intoccabili” su La7 nel lontano 2011, anche se da diverso tempo portava avanti importanti collaborazioni con giornali del calibro de Il Corriere della Sera, Libero, L’Europeo ed Espansione. Non solo, Gianluigi Nuzzi si è poi appassionato di inchieste e a tal proposito ha scritto quattro libri approfondendo alcuni dei casi più famosi del panorama italiano.

Oggi ci concentriamo però sulla sua vita, privata, andando a scoprire chi è la moglie Valentina Fontana e i due figli Giovanni ed Edoardo. Lei, giornalista freelance, porta avanti una nobile causa, quella di portare alto il nome dei giornalisti, valorizzandone la professione e le competenze. Laureata in Lettere all’Università degli Studi di Milano, ha proseguito la sua carriera tenendo però segreta la sua vita privata, per cui non si sa molto altro su di lei, su ex fidanzati e altri gossip interessanti.

Gianluigi Nuzzi sulla moglie Valentina Fontana: “Mi incoraggia sempre“

La moglie di Gianluigi Nuzzi ha lavorato per un certo periodo come Responsabile delle Pubbliche relazioni presso l’ATM, e oggi oltre alla sua professione di giornalista freelance è anche amministratore delegato di un’agenzia di comunicazione. Valentina Fontana e Gianluigi Nuzzi hanno avuto due figli, Giovanni ed Edoardo. Il primo è nato nel 2010 mentre il secondo nel 2007. Il giornalista ha raccontato più volte di essere molto fiero della sua famiglia, e di trovare supporto nella moglie quando ha nuovi progetti in cantiere: “Mi sprona a scrivere libri, dice che quando non scrivo sono un uomo incompleto. Mi incoraggia sempre“.

Non tutti sanno che Gianluigi Nuzzi è cattolico. L’autore e conduttore di Dentro La Notizia ha raccontato del suo interesse nei confronti della religione e non ha caso ha scritto dei libri riguardo al cristianesimo come “Il libro nero del Vaticano”. In questo volume Nuzzi ha voluto raccontare i retroscena più scomodi del mondo della chiesa, con un mondo cattolico che spesso vive di contraddizioni. Il suo intento non è smontare il Vaticano, ma mettere luce dove oggi regna ancora l’ombra.