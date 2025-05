Compagno Paola Caruso: la showgirl annuncia il matrimonio

Da qualche tempo nella vita della celebre conduttrice è tornato a bussare l’amore, Paola Caruso ha rivelato in una vecchia intervista concessa a Verissimo di Silvia Toffanin. E il mese di luglio sarà uno di quelli da cerchiare in rosso per la stessa presentatrice, che finalmente coronerà il suo sogno d’amore con il compagno Gianmarco. Una presenza che fino a qualche mese fa era ancora avvolta nel mistero, ma che adesso ha un nome e un cognome precisi.

L’attuale fidanzato di Paola Caruso è estraneo al mondo della tv e dello spettacolo e ha deciso di amare la showgirl per quello che è, esattamente come svelato dalla stessa conduttrice in una precedente intervista rilasciata in quel di Verissimo: “Gianmarco è una persona che ha visto me senza le mie maschere, ha visto la mia sofferenza, se una persona ama il peggio di te è la persona giusta” ha detto Paola Caruso riguardo all’uomo con il quale a luglio andrà all’altare mettendo nero su bianco il rapporto.

Paola Caruso e l’incontro con il compagno: “Ci siamo conosciuti in hotel”

Galeotto fu l’incontro presso un albergo, è lì che Paola Caruso ha incontrato il compagno di vita Gianmarco. Una conoscenza che in breve tempo si è trasformata in qualcosa di molto più profondo e che ha portato i due a vivere un amore davvero speciale.

“Ci siamo incontrati a colazione in un hotel, vuol dire che doveva succedere in quel momento, sono stati i bambini a fare amicizia prima di noi” le parole di Paola Caruso che ha svelato a Silvia Toffanin come si è sviluppata la conoscenza con l’uomo. Un momento davvero speciale che potrebbe aver cambiato una volta per tutte il destino e le questioni di cuore della showgirl. Il grande appuntamento in agenda è fissato ora al prossimo luglio.

