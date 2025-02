Gianmarco Meo, chi è la non scelta di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

Gianmarco Meo, originario di Roma, è il corteggiatore di Uomini e Donne che ha provato a conquistare il cuore di Francesca Sorrentino. Tra tutti i corteggiatori, Gianmarco è quello che, inizialmente, sembrava il preferito dalla tronista che, però, nel corso del tempo, ha perso fiducia nei suoi confronti. L’arrivo di Gianluca Costantino ha scatenato la gelosia di Gianmarco che, più volte, ha ammesso di essere geloso del rivale andando anche via dal programma. Nonostante i baci, Francesca non ha cancellato i dubbi della tronista che ha preso sempre di più le distanze fino ad arrivare ad un’amara conclusione.

La tronista, infatti, ha scoperto dell’iscrizione di Gianmarco ad un’agenzia. Una scoperta che ha alimentato le paure della tronista che ha, in studio, si è detta pronta a lasciare il programma senza scegliere. Gianmarco, inizialmente, ha negato di far parte di un’agenzia per poi ammettere la verità.

Gianmarco Meo, l’addio a Uomini e Donne e a Francesca Sorrentino

Tina Cipollari, dopo l’ammissione di Gianmarco Meo, crede a quest’ultimo esortando Francesca Sorrentino a dargli una possibilità. La tronista, però, in studio, spiega di non credere più a Gianmarco e di non volergli dare più alcuna possibilità. Amareggiato, Gianmarco si assume tutte le responsabilità lasciando lo studio. Il percorso di Gianmarco come corteggiatore di Uomini e Donne si è così concluso senza una scelta della tronista e con un epilogo triste.

Il percorso di Gianmarco nel programma di Maria De Filippi è finito ufficialmente? In passato, il corteggiatore ha fatto il provino per il trono e, in futuro, le porte del programma di Maria De Filippi, per lui, potrebbero riaprirsi sotto un veste differente.

