Chi è Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini/ Ex fidanzata e tradimenti…

Chi è Gianmarco Onestini, il fratello di Luca Onestini con un passato al Grande Fratello

Gianmarco Onestini è il fratello di Luca Onestini e anche lui è un volto noto dei reality show. È nato il 4 ottobre 1996 a Castel San Pietro Terme (Bologna) e in passato è stato un concorrente del Grande Fratello 16. È legatissimo alla famiglia e ai suoi genitori, come si legge nella scheda di presentazione pubblicata in occasione della sua partecipazione alla trasmissione, e si è iscritto agli studi in Giurisprudenza ha affiancato un percorso come web influencer.

Sappiamo che è appassionato di viaggi, musica e sport (ne pratica diversi tra cui nuoto, basket e calcio) e ha sempre sostenuto il fratello Luca Onestini davanti alle telecamere. Entrato a sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip per salutare Luca Onestini durante la sua esperienza nella seconda edizione del reality, Gianmarco Onestini non ha nascosto la sua voglia di mettersi in gioco e di partecipare al gioco, fino ad arrivare tra le mura della Casa più spiata d’Italia come concorrente. Non solo: Gianmarco Onestini ha partecipato anche a Temptation Island come tentatore, nel 2018, un anno prima di entrare ufficialmente al GF allora condotto da Barbara d’Urso. Sempre nel 2019, il fratello di Luca Onestini ha partecipato alla versione spagnola dello stesso reality, il Gran Hermano, diventando anche protagonista delle cronache rosa di quell’edizione in Spagna. Nel 2021 è stato inoltre tra i concorrenti di Supervivientes, il format spagnolo del noto reality L’Isola dei Famosi, e ha conquistato il secondo posto. Nel 2022, il pubblico lo ha visto in tv in Italia nel programma La Pupa e il Secchione Show.

Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo, l’ex fidanzata e i presunti tradimenti

Da quando Gianmarco Onestini è diventato un volto noto in tv, parte dell’attenzione del pubblico si è concentrata sulla sua vita privata e sui suoi amori. Secondo le informazioni attuali, il fratello di Luca Onestini sarebbe single, ma in passato ha destato interesse la sua storia d’amore con una concorrente del Gran Hermano, Adara Molinero, conosciuta proprio durante la sua partecipazione all’edizione spagnola del Grande Fratello. All’epoca della loro convivenza davanti alle telecamere, la concorrente era fidanzata ma l’intesa tra lei e Gianmarco Onestini, come riporta Novella 2000, sarebbe apparsa subito evidente.

Nonostante la relazione in corso con il compagno dell’epoca Hugo Sierra, Adara Molinero avrebbe deciso di conoscere in modo più approfondito Gianmarco Onestini e, dopo la fine del reality, tra i due sarebbe iniziata ufficialmente la storia d’amore. Il fratello di Luca Onestini sarebbe partito in Spagna per starle vicino, ma pochi mesi più tardi, con grande dispiacere dei fan, la relazione si sarebbe interrotta bruscamente. Il motivo, secondo quanto poi emerso, sarebbe stata un’amara scoperta fatta da Gianmarco Onestini: alcuni presunti tradimenti da parte della ex fidanzata spagnola.











