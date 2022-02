Chi è Gianmarco Pozzoli, Lol 2 Chi ride è fuori/ Battaglia di risate con la moglie Alice

C’è anche Gianmarco Pozzoli nel cast di Lol 2, il programma in cui il concorrente che ride per primo viene eliminato. Tra i comici selezionati per questa nuova edizione c’è appunto Gianmarco Pozzoli, in dolce compagnia di sua moglie Alice Mangione, con la quale nel 2016 ha creato The Pozzolis Family. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un progetto che rivela, tramite clip a stampo ironico, le avventure della loro famiglia, composta naturalmente anche dai figli Tosca e Giosuè.

Manila: “Ho saputo la frase da squalifica di Nathaly Caldonazzo”/ Lei: “Non parlarne”

Entrambi sono protagonisti di Lol 2 e hanno l’obiettivo di arrivare fino in fondo da soli. Riusciranno a vincere le rispettive debolezze? D’altronde chi meglio di loro può conoscere i punti debole dell’altro? Vedremo quindi se, nel corso delle puntate, Gianmarco e Alice faranno comunella o se invece proveranno a superarsi.

Alice Mangione, chi è la concorrente di Lol 2 Chi ride è fuori/ "Ad un certo punto ho avuto un mancamento"

Gianmarco Pozzoli, per LOL 2 un altro concorrente scuola Zelig

Pure Gianmarco Pozzoli è passato da Zelig nel corso della sua carriera. Un marchio di fabbrica di tutto rispetto in vista di questa nuova avventura a LOL 2, dove promette di essere uno dei protagonisti più esuberanti. Sbirciando il suo curriculum, ricordiamo una delle sue prime esperienze negli anni novanta, insieme a Gianluca De Angelis, con cui ha dato vita al duo comico Sagapò.

Insieme partecipano a Zelig e Colorado e in seguito accolgono anche Marta Zoboli, diventando un trio. Ma per Gianmarco, non solo la tv ha rappresentato un tassello importante nel suo percorso. Ha infatti ricoperto con successo ruoli teatrali e cinematrografici, comparendo anche in film come Benvenuti al Nord e Mi rifaccio vivo e in serie tv come Un passo dal cielo e Talent High School – Il sogno di Sofia.

Diana Del Bufalo, chi è la concorrente Lol 2 Chi ride è fuori/ "E' stato difficile perché..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA