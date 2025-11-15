Chi è Gianmarco Steri, diventato famoso grazie a Uomini e Donne: l'ex fidanzata famosa e la storia con Martina De Ioannon

Grande protagonista della scorsa edizione di Uomini e Donne, Gianmarco Steri he a affrontato un doppio percorso in studio: il primo da corteggiatore, il secondo da tronista. E proprio da tronista, ha stipulato un record: quello del numero di pretendenti che hanno chiamato per conoscerlo (migliaia!). Prima di diventare celebre, Gianmarco era un ‘comune’ barbiere. Nato a Roma nel 1996, ha 29 anni e possiede in città due barber shop: uno a Villa Gordiani e uno in zona Centocelle.

Poco si conosce dei genitori, che Gianmarco non ha mai esposto pubblicamente in TV, mentre sappiamo che ha una sorella gemella di nome Ludovica che lavora come chinesiologa. Steri diventa famoso per il pubblico di Canale 5 quando, nel 2024, partecipa a Uomini e Donne come corteggiatore di Martina De Ioannon. Arriva fino alla fine del percorso ma a lui la tronista preferisce Ciro Solimeno, con il quale inizia una relazione.

Gianmarco Steri e il successo a Uomini e Donne: il tronista oggi fidanzato con Martina De Ioannon

Gianmarco Steri capisce di aver avuto un grande successo qualche tempo dopo, quando Maria De Filippi gli propone di continuare il suo percorso a Uomini e Donne ma come tronista. Il ragazzo è corteggiatissimo: a decine arrivano in studio solo per avere l’opportunità di uno speed date con lui e questo spiazza la stessa redazione, che mai si è trovata di fronte ad una situazione simile. Il suo trono culminerà con la scelta di Cristina Ferrara ma la loro storia finirà pochi mesi dopo, durando il tempo di un’estate e finendo spesso nel mirino di sospetti e critiche. Cristina è, al momento, l’unica ex fidanzata di Gianmarco nota al pubblico. Attualmente il tronista è fidanzato con Martina De Ioannon, proprio la ragazza che non l’ha scelto a Uomini e Donne.