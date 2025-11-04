Tutto su Gianmarco Steri, ex tronista di Uomini e Donne che torna in studio con Martina De Ioannon per un nuovo confronto con Ciro Solimeno.

Gianmarco Steri torna ancora nello studio di Uomini e Donne per confrontarsi con Ciro Solimeno ma stavolta insieme a Martina De Ioannon. Romano, con una grande passione per il calcio che ha dovuto abbandonare per un infortunio e che oggi lavora come barbiere avendo due negozi proprio nella Capitale, si è fatto conoscere come corteggiatore di Martina De Ioannon nella scorsa stagione di Uomini e Donne. Sin dal suo arrivo in trasmissione, Gianmarco ha conquistato immediatamente le attenzioni del pubblico ma anche di Martina al punto che in tanti si aspettavano che fosse lui la scelta.

Dopo la decisione di Martina di lasciare la trasmissione con Ciro, Gianmarco ha accettato di diventare tronista di Uomini e Donne concludendo il suo percorso scegliendo Cristina Ferrara con cui, però, la relazione è durata pochi mesi. Tornato single, Gianmarco ha ricominciato a sentire Martina scegliendo di frequentarla senza telecamere per capire se possa esserci un futuro tra loro.

Gianmarco Steri e il nuovo confronto con Ciro Solimeno a Uomini e Donne

Dopo un primo confronto nello studio di Uomini e Donne con Ciro Solimeno durante il quale ha raccontato come è avvenuto il riavvicinamento a Martina De Ioannon, nella registrazione di Uomini e Donne del 3 novembre, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco è tornato nuovamente nello studio del dating show di canale 5, stavolta con Martina De Ioannon.

Durante il confronto tra Ciro e Martina, Gianmarco ha preferito lasciare ad entrambi il tempo per chiarirsi e chiudere definitivamente la loro situazione. Sotto lo sguardo di Gianmarco, Martina ha anche abbracciato Ciro augurandogli in bocca al lupo per il trono. Dopo la scelta di Martina che aveva lasciato l’amaro in bocca, Gianmarco sembra deciso a viversi totalmente la frequentazione con la De Ioannon.

