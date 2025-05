Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne sta per concludersi. Questa sera, 30 maggio 2025 su Canale 5, va in onda l’ultima puntata di questa edizione del dating show nel quale il tronista farà la sua attesissima scelta tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Un percorso che nel caso di Gianmarco è stato lungo il doppio del normale, visto che, prima di essere tronista, è stato corteggiatore nonché ‘non scelta’ di Martina De Ioannon, che a lui ha preferito Ciro Solimeno (attualmente ancora il suo fidanzato).

Dopo mesi nei passi di corteggiatore, Gianmarco è passato dall’altra parte dello studio diventando il nuovo tronista. Un tronista, peraltro, ambitissimo, tanto che sono state ben ottomila le ragazze che hanno chiamato per conoscerlo, di queste però Gianmarco ne ha tenute pochissime, arrivando alla fine del trono con tre ragazze – Cristina, Nadia e Francesca – e poi alla scelta con solo le prime due citate.

In attesa di scoprire chi tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato è la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, ricordiamo chi è nella vita privato questo ambito tronista. Gianmarco ha 29 anni ed è originario di Roma, dove vive ancora oggi. È un ragazzo molto legato alla famiglia – che sarà infatti in studio per sostenerlo nel momento della scelta – e ha una grande passione per il calcio, sport che pratica da anni nel ruolo di attaccante. Parlando di lavoro, Steri è un barbiere e ha due barber shop a Roma: uno a Villa Gordiani, l’altro a Centocelle. Il suo profilo Instagram, che conta ad oggi oltre 300mila follower, è privato, ma potete richiedere la sua amicizia, e dunque di poterlo seguire, cliccando qui.

