Essere ‘figlio di’ non è mai facile, soprattutto per gli vuole seguire le orme del proprio genitore nel mondo dello spettacolo. Una situazione che ha sicuramente vissuto Gianmarco Tognazzi, doppiamente figlio d’arte, avendo come genitori il celebre attore Ugo Tognazzi e l’attrice Franca Bettoja. Nato a Roma l’11 ottobre 1967, si appassiona sin da piccolo al mondo del cinema al punto da decidere di seguire le orme dei genitori.

D’altronde, non è l’unico a farlo nella sua vasta e allargata famiglia. Gianmarco ha infatti una sorella, Maria Sole Tognazzi, che fa la regista e sceneggiatrice; ma ha anche due fratellastri, Ricky Tognazzi e Thomas Robsahm, nati da precedenti relazioni del padre, entrambi registi. Tutti sono riusciti a crearsi delle carriere di successo. Gianmarco Tognazzi, nel corso della sua carriera, ha interpretato ruoli molto importanti e in film di vario genere: da Romanzo Criminale a Vacanze di Natale ’91; da Non ci resta che il crimine a I Laureati. Ha anche collaborato con registi di fama internazionale come Woody Allen per il film To Rome with Love.

Parlando, invece, di vita privata, Gianmarco Tognazzi è sposato dal 2006 con Valeria Pintore, che l’attore ha definito “il mio punto di riferimento”. La donna è, infatti, un grande supporto per lui, come ha d’altronde sottolineato in alcune interviste. La coppia ha avuto due figli in questi anni insieme: Andrea Viola, nata nel 2007, e Tommaso Ugo, nato nel 2012. Insieme vivono nella tenuta “La Tognazza”, un’azienda vinicola di proprietà della famiglia Tognazzi, dove Gianmarco si occupa anche della produzione di vini.

È noto un episodio, raccontato dallo stesso Gianmarco Tognazzi, in cui l’attore ha rischiato di morire. “A una cena di Natale ho rischiato di morire”, ha rivelato, spiegando che tutto è nato da un improvviso gonfiore al collo. Per fortuna alla cena c’era Enzo Jannacci, che oltre ad essere un noto artista era anche un dottore. Fu lui a salvarlo da quella che poteva diventare una tragedia.