Chi è Gianmaria Antinolfi, ex concorrente del Grande Fratello noto per la storia con Belen Rodriguez: età, lavoro, genitori ed ex fidanzate

La prima volta che si è parlato pubblicamente di Gianmaria Antinolfi è stata attraverso un celebre settimanale di gossip. A far risaltare il suo nome fu quello della bellissima donna paparazzata al suo fianco, tra baci e atteggiamenti intimi: Belen Rodriguez. La popolarità di Gianmaria, da quel momento, esplode: tutti si chiedono chi sia l’affascinante ragazzo, presunto nuovo fidanzato della showgirl argentina, tanto che il suo nome arriva fin dentro la Casa del Grande Fratello. Come concorrente del reality, Antinolfi si fa conoscere dal pubblico, svelando di non essere soltanto un ex di Belen.

Gianmaria Antinolfi ha 40 anni ed è un imprenditore nell’ambito della moda e del lusso. Una passione probabilmente ereditata da sua mamma, Esmeralda Vetromile, che lavora, come lui, nel campo dell’imprenditoria. Il loro è infatti un legame molto forte, del quale spesso Antinolfi ha parlato anche nella Casa del Grande Fratello.

Chi sono le ex fidanzate famose di Gianmaria Antinolfi? Da Belen a Soleil fino a sua moglie

Diverso il rapporto col padre, di cui Gianmaria Antinolfi ha parlato in una sua intervista a Verissimo di qualche anno fa: “Con papà ho avuto sempre un rapporto di alti e bassi, è stato il mio migliore amico quando ero piccolo, poi crescendo capisci che vorresti più un papà, cosa che lui ha iniziato a fare un po’ tardi.”, ha spiegato. Tornando alla popolarità, per l’ex gieffino è chiaramente nata dalla cronaca rosa. È stato legato per un breve tempo a Belen Rodriguez, nel 2020, ma successivamente ha avuto altri flirt con donne del mondo dello spettacolo, come Dayane Mello e Soleil Sorge, quest’ultima poi incontrata dopo la rottura proprio al Grande Fratello. E nella Casa di Cinecittà, nel corso della sua avventura televisiva, Gianmaria ha incontrato e conosciuto la bella Federica Calemme, che è oggi diventata sua moglie.