CHI È GIANNA ORRÙ? “MIA MADRE MI HA SALVATA DA UN UOMO VIOLENTO CHE…”

Chi è Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, e cosa sappiamo del rapporto che c’è tra le due donne? Questo pomeriggio andrà in onda, su Rai 2, una nuova puntata di “Storie di donne al bivio” e nel salotto televisivo di Monica Setta la showgirl e attrice romana racconterà quello che è stato il suo personale punto di svolta non solo dal punto di vista sentimentale (qualcuno vocifera che ci siano degli sviluppi su questo versante per la diretta interessata) ma anche nelle relazioni famigliari dato che quella tra lei e la madre è da tempo tormentata e, di recente, la donna si sarebbe chiusa in una sorta di isolamento dopo la truffa economica che ha subito e di cui diamo conto più avanti. Scopriamo chi è Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini e cosa succede tra di loro.

Per raccontare non solo una vicenda che si trascina da un po’ di tempo ma anche chi è Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, dobbiamo aprire un capitolo della vita della soubrette e imprenditrice romana: nelle anticipazioni del talk show che ci apprestiamo a vedere si spiega infatti che la madre si sarebbe chiusa in un doloroso isolamento a seguito della truffa perpetrata ai suoi danni da un broker, cosa che preoccupa molto la figlia. “Sono mesi che non ci parliamo” è l’ammissione di Valeria che, peraltro, già in passato aveva avuto modo di raccontare il proprio dispiacere per via della mancanza di rapporti con la donna. Parlando qualche anno fa della situazione a “Verissimo”, la 57enne aveva spiegato a Silvia Toffanin che, dopo aver avuto un periodo difficile, aveva sofferto pure di una “depressione tremenda per motivi famigliari”.

MAMMA DI VALERIA MARINI, “MI AVEVA DETTO CHE ERA UN TRUFFATORE MA IO…”

“Mia madre, che è una persona a cui sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà, si è allontanata. Non sono più riuscita a vederla. Questo mi ha portato a stare male”: queste le parole dell’attrice nel programma televisivo di Canale 5, in cui rivolgeva un accorato appello alla madre e dicendole che le mancava. Ma cos’è successo alla donna e cosa ha comportato questa truffa: scoprendo anche chi è Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, si è appreso qualche tempo fa dalle cronache che avrebbe perso all’incirca 350mila euro per un investimento in bitcoin, propostole tra il 2018 e il 2019 dal produttore cinematografico Giuseppe Milazzo Andreani, successivamente indagato per truffa. “Questa persona ha distrutto mia madre, lei è una donna d’onore e si vergognava di sentirsi raggirata a tal punto da rifiutarsi persino di aprirmi la porta di casa”.

Della vicenda, peraltro, aveva parlato proprio la donna e il suo avvocato, Laura Sgrò, in una puntata di “Stori Italiane” nel corso della quale erano emersi altri dettagli di questa truffa che ha avuto ripercussioni negative proprio sul rapporto con la figlia. E in una delle non certo frequenti apparizioni in tv della diretta interessata, abbiamo avuto modo di capire un po’ di più chi è Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, la donna che l’aveva salvata tanti anni fa da un amore violento. “La storia è lunga, non possiamo tediare chi ci ascolta” aveva premesso la madre, spiegando che si sta andando verso la sentenza e che in quel momento si era a metà dibattimento. “Quando Valeria Marini ha scoperto cosa fosse successo si è attivata per cercare di recuperare i soldi. Il presunto truffatore si è spacciato per un presunto trader ma in realtà non risulterebbe tale, non risulta iscritto ad un albo” aveva detto l’avvocato, mentre la Orrù aveva aggiunto che “ho pagato la mia ingenuità e presunzione, Valeria mi aveva detto che era un truffatore ma io l’ho cacciata via, poi ho pagato tutto con gli interessi…”.