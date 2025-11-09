Chi è Gianna Scarpelli, la ex moglie di Carlo Verdone: i due hanno vissuto un amore importante, terminato nel 1996, sedici anni dopo le nozze

Nella vita di Carlo Verdone è stato solamente uno il grande amore: Gianna Scarpelli. La donna, sua moglie e mamma dei suoi figli Giulia e Paolo, è stata l’unica moglie nella vita dell’artista, che nel 1980 l’ha sposata per poi separarsi da lei sedici anni più tardi. Nonostante il ruolo attivo nel mondo del cinema e della tv, Carlo Verdone è sempre stato molto riservato in merito alla sua vita privata e ha sempre voluto mantenerla tale. Dunque, nonostante il suo essere un personaggio pubblico, Carlo ha mantenuto molto riserbo in merito al suo matrimonio e alla sua famiglia. Si sa infatti poco su quella che è la ex moglie di Carlo Verdone, nonché madre dei suoi figli. Non si conoscono neanche le ragioni che hanno portato i due a decidere di separarsi. Ma facciamo un passo indietro.

Nel 1980, Carlo Verdone ha sposato quella che era la sua fidanzata da qualche tempo, Gianna Scarpelli. Un grande amore che ha portato alla nascita dei suoi due figli, Giulia e Paolo, e poi nel 1996 alla separazione. Negli anni del loro matrimonio, i due si sono mostrati insieme in poche occasioni ma nonostante ciò la loro è sempre sembrata un’unione molto salda, tanto che la separazione del 1996 ha stupito i più. Non sono mai state rese note le motivazioni che hanno portato Gianna e Carlo a separarsi: probabilmente i troppi impegni del marito hanno portato incomprensioni tra i due.

Chi è Gianna Scarpelli, la ex moglie di Carlo Verdone: come sono oggi i rapporti?

Nonostante la separazione arrivata nel 1996, sedici anni dopo le nozze, Gianna Scarpelli e Carlo Verdone non hanno mai divorziato. I due sono infatti semplicemente separati. Dopo l’addio a Gianna, Carlo ha vissuto nuovi amori ma non ha mai ufficializzato i suoi nuovi amori. A quanto pare, comunque, tra l’attore romano e la sua ex moglie i rapporti sarebbero rimasti piuttosto buoni, anche e soprattutto per amore dei loro due figli.