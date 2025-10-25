Chi è Gianni Bella, fratello di Marcella: "Dopo l'ictus, un destino beffardo: un cantautore che rimane senza parole e..."

CHI È GIANNI BELLA? LA MALATTIA: “L’HA SALVATO LA GIOIA DI VIVERE”

Chi è Gianni Bella, fratello di Marcella, e cosa sappiamo della malattia e delle sue condizioni di salute? Questa sera, nella nuova puntata di “Ballando con le Stelle” che ci accingiamo a vedere su Rai 1, sarà nuovamente di scena la 73enne artista catanese, in coppia col maestro di ballo Chiquito: ed è molta la curiosità su cosa aspettarsi dalla loro performance dopo che al termine delle precedenti esibizioni i due avevano ottenuto voti contrastanti, una volta una piena sufficienza e l’altra un voto non propriamente positivo. Intanto, attraverso le interviste concesse dalla diretta interessa e i video di backstage disseminati sui social dal programma, emerge come nei pensieri della cantautrice vi sia sempre il fratello maggiore che da anni affronta le conseguenze di un ictus. Raccontiamo chi è Gianni Bella, fratello di Marcella, e come sta.

Per scoprire chi è Gianni Bella, fratello di Marcella, dobbiamo ripercorrere brevemente la vita e la carriera dell’artista siciliano, di origini etnee come la sorella, e oggi 78enne (è un classe 1947). Conosciuto soprattutto nelle vesti di paroliere di alcuni dei brani più belli interpretati dalla sorella, tra cui ovviamente “Montagne verdi”, Giovanni Bella in arte Giovanni a sua volta ha avuto pure una carriera da cantante solista, tanto che uno dei suoi pezzi più noti, “Più ci penso”, era stata una hit capace di restare in classifica per tanto tempo al momento della sua uscita. Non solo: oltre a scrivere musiche per alcune fiction sul piccolo schermo, Gianni Bella ha pure trionfato una volta al “Festivalbar” con “Non si può morire dentro”, antipasto della sua seconda raccolta di singoli. Poi, nel 2010, l’evento che ha cambiato la sua vita e anche quella della sorella: un ictus da cui non si è mai completamente ripreso pur tornando a una vita normale.

MARCELLA BELLA, “CHE BEFFA PER MIO FRATELLO: UN CANTAUTORE SENZA…”

Nel nostro racconto su chi è Gianni Bella, fratello di Marcella, e quali sono state le conseguenze dell’ictus che l’ha colpito oramai quindici anni fa, sappiamo che il paroliere catanese non riesce più a parlare, per via della paralisi della lingua, e ha paralizzata pure metà del volto. “Gianni dopo l’ictus del 2010 non parla, ma fa tutto come se nulla fosse. È solo ‘rimasto senza parole’, diciamo noi scherzando sul destino beffardo che ha tolto la voce a un cantautore” aveva raccontato la 73enne durante una intervista in cui faceva luce sulla nuova quotidianità del fratello maggior. “Ma lui ha ancora la gioia di vivere e questo lo ha salvato. Mi ha insegnato che si può convivere felicemente anche con un grande handicap” aveva aggiunto a proposito di Gianni che, dal canto suo, non ha perso l’antica passione…

“Anche se non parla, ogni tanto però canticchia e piazza delle note. Ultimamente ho scritto con lui due canzoni”: raccontando chi è Gianni Bella, attraverso le parole della sorella Marcella, emerge quindi il ritratto di un uomo che resta attaccato fortemente alla musica, suo antico amore. “Quando lo chiamo, io parlo come un fiume e lui dice: ‘Sì, sì, no, no’…” aveva confessato la cantautrice, parlando delle loro telefonate. La donna aveva pure rivelato una conseguenza ‘immateriale’ dell’ictus, ovvero la paura di Gianni di tornare al pianoforte per via dello stress che comporta. “Però canticchia emettendo dei suoni: una volta ha improvvisato una melodia, l’ho registrata con il telefonino” ha aggiunto Marcella, aprendo lo scrigno dei ricordi su questo toccante episodio e rivelando che quella melodia è stata messa in musica, con tanto di testo, dai due fratelli e oggi è diventata la “la nostra canzone”.