Chi è Gianni Boncompagni, com’è morto il paroliere e autore tv/ Le figlie: “Un padre indimenticabile…”

Celebrare la televisione italiana per come la conosciamo oggi, per i passi in avanti che nel tempo sono stati e sono ancora tutt’oggi raccontati, non si può non menzionare una personalità in particolare che risulta tra colo che hanno contribuito a rendere innovativo e multiforme il mondo dello spettacolo: Gianni Boncompagni. Da conduttore a paroliere, così come autore e cantante: il suo estro ha toccato diversi ambiti e mai in maniera superficiale o banale.

Non molti sanno che la carriera di Gianni Boncompagni inizia in Svezia dove inizia a collaborare per un’emittente radiofonica. In italia arriva dopo una gavetta oltre i confini di circa 10 anni e tra l’allora Fininvest e poi alla Rai si mette in evidenza per lungimiranza e visione. La sua ‘creatura’ più nota è forse “Domenica in” mentre tanti sono i personaggi che ancora oggi dominano la scena televisiva che sono stati lanciati proprio dalle sue intuizioni. Gianni Boncompagni, a causa di una lunga malattia, ci ha lasciati il 16 aprile del 2017 lasciando un vuoto inestimabile nel mondo dello spettacolo e nel cuore dei suoi affetti più cari. “Dopo una lunga vita fortunata, circondato dalla famiglia e dagli amici, se n’è andato papà: uomo dai molti talenti e padre indimenticabile”. Questo l’ultimo saluto delle figlie di Gianni Boncompagni, Claudia, Paola e Barbara.

Di Gianni Boncompagni sono da raccontare anche diverse curiosità che riguardano la sua vita privata e sentimentale. Come anticipato, per diversi anni ha vissuto in Svezia e proprio lì è giunto per la prima volta al grande passo del matrimonio. Con lei ha dato alla luce ben 3 figlie ma la relazione dopo alcuni anni giunse al capolinea.

Tra professione e amore è noto anche il sodalizio con Raffaella Carrà. Gianni Boncompagni è stato forse tra coloro che hanno contribuito al suo successo dell’icona della televisione italiana – in particolare con il format “Pronto Raffaella?” – e per alcuni anni hanno condiviso anche uno scambio sentimentale. Tra gli amori del conduttore e autore televisivo spicca anche la liaison con l’attrice Isabella Ferrari e con una giovanissima Claudia Gerini. Quest’ultima, agli albori del loro amore, aveva infatti 18 anni ovvero 40 in meno a Gianni Boncompagni.

