Chi è Gianni Dal Moro, il padre di Daniele/ Il noto politico ospite al GF Vip

Gianni Dal Moro, sorpresa per il figlio Daniele al GF Vip

Questa sera al Grande Fratello Vip è tempo di confronti per diversi concorrenti, tra questi anche Daniele Dal Moro. L’ex volto di Uomini e Donne riceverà infatti la visita del padre, Gianni Dal Moro, pronto a dire la sua rispetto al percorso del figlio nel corso di questi mesi. A tenere banco sarà sicuramente il rapporto con Oriana Marzoli, da diverse settimane al centro delle polemiche e indiscrezioni sui social.

Con la sorpresa di Gianni Dal Moro per il figlio Daniele, questa sera al Grande Fratello Vip, è probabile che i toni saranno decisamente più pacati rispetto ad altri confronti visti in passato. La caratura e notorietà dell’uomo, esponente politico piuttosto conosciuto, incideranno sulla natura del confronto padre e figlio. Gianni Dal Moro ha infatti un passato come deputato del Partito Democratico; nel 2008 infatti venne eletto con tale carica nella circoscrizione Veneto 2. Inoltre, il padre di Daniele Dal Moro è anche attivo nel settore imprenditoriale e come sindacalista.

Gianni Dal Moro, padre di Daniele: esponente del PD e rapporto con il figlio

Come anticipato, Gianni Dal Moro vanta una carriera politica di un certo spessore, principalmente come deputato tra le file del Partito Democratico. Dopo le elezioni del 2008 è riuscito a riottenere la carica nuovamente nel 2013 e nel 2018. Il punto più alto della sua carriera politica arriva nel 2019, quando viene scelto come presidente della Commissione per il Congresso in vista delle primarie del PD risalenti proprio a quell’anno.

Nel merito del rapporto tra Gianni Dal Moro e suo figlio Daniele, attualmente impegnato al Grande Fratello Vip, proprio quest’ultimo ha spesso accennato al legame vigente tra i due. “Alla fine non è facile fare il padre ed avere un figlio come me… A oggi, ha fatto più di ciò che ho fatto io. Ha fatto una famiglia, è cresciuto che non aveva niente ed è arrivato dov’è arrivato e mi ha insegnato i valori”. Le parole di stima di Daniele nei confronti del padre, Gianni Dal Moro, non finiscono qui: “Ho talmente tanta stima per mio padre… Ho rispetto per lui indipendentemente da ciò che ha fatto ed io mi sento sempre in dovere di dimostrargli qualcosa, sono un ragazzo fortunato“.

