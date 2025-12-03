Nello studio di Uomini e Donne, per Gemma Galgani, arriva Gianni: ecco chi è il nuovo cavaliere del trono over.

Chiusa una porta si apre un portone e, così, per Gemma Galgani, dopo la fine della conoscenza con Mario Lenti che continua, nonostante tutto, a non esserle indifferente, arriva un nuovo cavaliere. Lui si chiama Gianni, è più giovane di Gemma e dopo aver seguito le vicende della dama ed essere stato colpito da lei, ha deciso di chiamare la redazione per provare a conoscerlo. Di Gianni si sanno pochissimi dettagli se non che ha intorno ai sessant’anni. Un’età che suscita la curiosità di Tina Cipollari, sempre pronta a commentare le conoscenze di Gemma.

Purtroppo, però, la conoscenza tra il cavaliere e la dama di Torino non andrà nel migliore dei modi. Gemma che è abituata a lasciarsi travolgere dalle emozioni, nelle prossime puntate, annuncerà di voler chiudere la frequentazione non essendo realmente interessata.

Gianni e Gemma Galgani: il primo incontro a Uomini e Donne

Il primo incontro tra Gianni e Gemma Galgani arriva nel corso della puntata di Uomini e Donne del 3 dicembre 2025 durante la quale Maria De Filippi chiama Gemma ad accomodarsi al centro dello studio. Il momento dedicato a Gemma inizia con il ricordo dell’abbraccio di Tina Cipollari che ha colpito la Galgani che, poi, prima di incontrare Gianni, lascia a Tina il compito di incontrarlo per prima.

La bionda opinionista, così, si reca dietro le quinte e Gemma, dopo aver ascoltato la voce del suo pretendente, lo incontra decidendo di dargli una possibilità per poi cambiare idea come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni sulle prossime puntate.