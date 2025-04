C’è anche Gianni Valente tra i concorrenti finalisti di The Voice Senior 2025, il talent show condotto da Antonella Clerici e dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie trasmesso in prima serata su Rai1. Il cantante di Bisceglie è entrato nel team di Arisa ed è stato scelto dall’interprete de La Notte nella rosa dei tre concorrenti che si contenderanno la vittoria finale. Ricordiamo che il vincitore di The Voice avrà diritto alla pubblicazione di un brano sotto etichetta discografica Universal Music Italia oltre ad un vinile contenente tutti i brani presentati durante le varie puntate del programma. Tra questi ci sarà sicuramente anche “Quando vedrai la mia ragazza” di Little Tony, il brano che Gianni Valente che presentato durante la semifinale di The Voice conquistando tutti.

Graziella Marchesi a The Voice, chi è il figlio Valerio? "Morto giovanissimo"/ "Lo sento con me…”

Un’esibizione pazzesca che ha coinvolto tutto il pubblico in studio con il cantante che, appena finito di cantare, si è complimentato con la band: “vorrei ringraziare la band, scusatemi, sono troppo bravi”. Poco dopo Gianni riceve i complimenti anche di Antonella Clerici: “ma sei bravissimo, hai fatto anche il balletto”.

Alessandro Acciaro, chi è la moglie Maria Cristina? Confessione a The Voice/ “L’ho conquistata con la musica”

Gianni Valente conquista pubblico ed Arisa a The Voice Senior 2025

Gianni Valente a The Voice Senior ha ricevuto anche i complimenti della coach Arisa: “sono sorpresa, piacevolmente sorpresa. Ce l’ha fatta, migliora sempre di più e soprattutto ha un’empatia con il pubblico pazzesca, mette un buon umore e una voglia di ballare. Bravo, bravo”. Che dire: il cantante di Bisceglie è tra i favoriti alla vittoria finale; un riconoscimento importante per la sua vita che non è stata del tutto semplice. Proprio Gianni durante il videoclip di presentazione si è raccontato così: “non ho mai giocato, da piccolino ho sempre lavorato, eravamo in sei e io ero il maggiore”.

Paolo Pietroletti, chi è la finalista The voice senior/ La Bertè:"palco, suo elemento". Social: "un fenomeno"

La musica è sempre stata tra le sue più grandi passioni, anche se per tutta la vita ha fatto il fruttivendolo fino a quando giovanissimo decise di aprirsi un’attività in proprio. La vittoria a The Voice sarebbe la realizzazione di un sogno: chissà che Gianni non possa davvero riuscirci !