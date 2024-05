Chi è Giano Del Bufalo, fidanzato di Giulia De Lellis?/ “L’ha presentata ai genitori”, e spunta un anello…

La realtà sentimentale di Giulia De Lellis è spesso oggetto di interesse non solo da parte dei suoi follower ma anche per chi ama aggiornarsi con pillole di gossip. Le ultime novità sono decisamente rosee per l’influencer dato che, stando a quanto racconta il settimanale Chi, con il suo nuovo fidanzato Giano Del Bufalo le cose sembrano andare piuttosto bene.

Già da diverse settimane si parlava di un possibile nuovo fidanzato di Giulia De Lellis e prontamente gli occhi del settimanale Chi, due settimane fa, li hanno beccati per la prima volta insieme. Ma chi è Giano Del Bufalo? Qualcuno forse si sarà perso una parentela per nulla banale; il giovane è infatti il fratello di Diana Del Bufalo. Grazie al format “Cash or Trash” abbiamo avuto modo di conoscerlo anche grazie al mezzo televisivo ma, prima di oggi, la sua vita sentimentale era principalmente un affare privato.

Giulia De Lellis e il fidanzato Giano Del Bufalo fanno già sul serio: uscita di famiglia e anello in bella vista

Tornando alle ultime novità, pare che Giano Del Bufalo – fidanzato di Giulia De Lellis – abbia già presentato l’influencer ai genitori; chiaro segno di come la relazione sia impostata su basi solide e sia tutt’altro che una fugace frequentazione. I due sembrano fare sul serio e, come racconta il settimanale, ulteriore indizio della serenità del rapporto potrebbe essere un anello prezioso al dito di Giulia De Lellis.

I nuovi scatti pubblicati dal settimanale Chi ritraggono Giulia De Lellis e il fidanzato, Giano Del Bufalo, intenti a trascorrere una giornata ad Ostia. Insieme si sarebbero recati presso uno stabilimento balneare per il pranzo per poi trascorrere il resto della giornata in serenità proprio insieme ai genitori del ragazzo. Inoltre, proprio da quest’ultima paparazzata si evince il nuovo sfavillante anello al dito dell’influencer: che sia un dolce regalo della nuova fiamma?

