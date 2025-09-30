Chi è Gigi Esposito di Gigi e Ross? La carriera come comico, poi l'amore con la coreografa Naike che ha conosciuto a Made in Sud

Conosciuto per essere parte del duo Gigi e Ross, Luigi Esposito è un comico napoletano classe 1976, che ha cominciato la sua carriera dopo aver conosciuto proprio Rosario, che come lui studiava recitazione al Teatro Bellini di Napoli. I due hanno preso parte a diversi programmi negli anni, come Zelig ma anche Gialappa’s Show nonché Made in Sud. Nonostante sul palco siano un duo inossidabile e si presentino al pubblico come una coppia, in realtà sia Rosario che Luigi hanno una vita distinta e ognuno ha una propria famiglia alla quale è molto legato.

Chi è Gigi di Gigi e Ross: l’amore con Naike e la nascita dei figli

Luigi Esposito, in particolare, è sposato con Naike Orilio, di professione coreografa. Naike e Gigi si sono conosciuti nel backstage del programma Made in Sud: lui faceva parte del cast insieme a Rosario Marra, mentre lei lavorava appunto come coreografa. I due si sono poi sposati, dando alla luce due bambini, Gabriel e Nicole. Nonostante il grande amore che li unisce, i due sono molto diversi caratterialmente. Il comico ha raccontato: “Lei ama viaggiare, è dinamica. Io, invece, sarà che sto invecchiando, sono diventato pigro”. Due caratteri differenti, dunque, che però non hanno impedito il nascere di un grande amore.

La moglie di Gigi Esposito, come dicevamo, fa la coreografa. Dopo aver conseguito il diploma in danza classica e moderna nel 1999, ha cominciato il suo percorso nel mondo della danza, lavorando tra Roma e New York, fino ad approdare in televisione con Made in Sud e non solo.