Ridere di sé per far ridere gli altri, satira delle tendenze sociali e umorismo come riflesso incondizionato; Gigi Proietti ha scolpito una carriera che è paradigma e manifesto di cosa dovrebbe essere la comicità prestata al teatro, al cinema e alla tv. Dagli esordi fino ai picchi della sua storia professionale ha sempre evidenziato peculiarità uniche nel settore e ciò è testimoniato da quanto sia idolatrato come vero e proprio maestro della risata e soprattutto come punto di riferimento imprescindibile per chi aspira a cimentarsi con il mondo dello spettacolo.

Ma chi è Gigi Proietti, come nasce il mito di un attore inarrivabile? I genitori, in particolare il papà, vedevano per lui un futuro nel mondo della giurisprudenza. Il teatro, ai tempi, era visto come un vezzo e non come una professione seria e legittima. Il compianto attore asseconda quel desiderio, o almeno ci prova; presto accantona gli studi proprio ad un passo dal traguardo, la laurea, per dare libero sfogo al suo estro artistico che fin dagli albori ha scandito una trasformismo che trova pochi eguali. Dalla musica alla recitazione, dalle capacità drammaturgiche e di scrittura; si avvicina al mondo del cinema, si diverte in tv ma resta il teatro il baricentro della sua passione.

L’esordio al cinema di Gigi Proietti risale al 1964: ‘Se permettete parliamo di donne’. Una breve apparizione ma che di fatto gli spalanca le porte della tv e ancora del grande schermo. Ben presto, al pari di altri grandi appartenenti alla ‘scuola romana’, diventa un mattatore indiscusso. Da segnalare anche la parentesi – più che ampia – che lo vede primeggiare anche nell’arte del doppiaggio. Le sue capacità espressive, l’intonazione e le pause che erano forse il segreto della sua arte, non potevano che portarlo a primeggiare anche in questo settore.

Il giorno più triste, il 2 novembre 2020: ironia della sorte, proprio il giorno del suo compleanno Gigi Proietti saluta questo mondo passando a miglior vita. Un giorno da dedicare ad auguri e messaggi d’affetto si tramuta in un doloroso cordoglio; già da giorni era ricoverato a causa di un aggravarsi delle sue condizioni di salute. La malattia lo attanagliava da tempo, la cardiopatia.