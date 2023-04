Chi è Gigione?/ Sul palco di Felicissima Sera insieme al figlio Jò Donatello

Gigione, chi è il cantante ospite a Felicissima Sera

Chi è Gigione? È questa la domanda che alcuni telespettatori di Felicissima Sera si saranno post nel corso della puntata del 31 marzo, quando Pio e Amedeo hanno chiamato sul palco il cantante. Gigione, nome d’arte di Luigi Ciavarola, è un cantautore napoletano, molto celebre al sud Italia, che si esibisce già dalla fine degli anni settanta sui palchi della Campania e del basso Lazio, tra cerimonie, sagre e feste popolari. Noto anche per il suo stile sempre composto da jeaz, maglietta e cappellino, è conosciuto dal pubblico per canzoni come ‘La campagnola’, un brano demenziale, erotico-agreste; o ancora ‘Carcioffola’ e ‘Trapanarella’.

Come Gigione, è noto anche suo figlio Jò Donatello, che ha seguito le orme del padre e, infatti, lo affianca in molti eventi in giro per il sud Italia. Anche Jò è infatti salito sul palco di Felicissima Sera, anticipando l’uscita di suo padre Gigione. Lo stile musicale portato in scena è più o meno lo stesso: di Jò Donatello sono note le canzoni ‘Il calippo’ e ‘Il bombolone’ tra le altre.

