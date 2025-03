Luca Giglioli, meglio noto come ‘Giglio’, sta partecipando all’attuale edizione del Grande Fratello. Lui è uno dei veterani, ha varcato la famosa porta rossa il primo giorno, si trova infatti nella casa più spiata d’Italia da circa sei mesi. Ormai manca pochissimo alla finale del reality, in onda su Canale 5 lunedì 31 marzo, anche lui potrebbe essere uno dei finalisti. Nato a Reggio Emilia il 29 agosto 2000 il gieffino lavora nello storico salone della sua famiglia come parrucchiere, ha una grande passione per le moto e per il calcio.

Il 24enne era single quando è approdato al Grande Fratello, durante i provini aveva detto che voleva divertirsi, però aveva lasciato intendere che se fosse arrivata la persona giusta non si sarebbe tirato indietro. Nella casa più spiata dagli italiani aveva fatto breccia nel cuore di Jessica Morlacchi, lui però non ha ricambiato l’interesse della cantante. Giglio si è invece avvicinato moltissimo a Yulia Bruschi, lei era già impegnata sentimentalmente fuori ma la loro intesa era palese. Con il tempo non sono riusciti a restare lontani e dopo che lei ha messo fine alla sua relazione con l’ex fidanzato Simone è scoppiato l’amore tra loro.

Giglio sempre più innamorato di Yulia Bruschi, lei lo ha davvero tradito?

In più occasioni Giglio ha fatto sapere che non vede l’ora di vivere la sua storia d’amore con Yulia Bruschi lontano dalle telecamere. L’ex gieffina ha abbandonato il reality lo scorso dicembre, infatti sono lontani da mesi. In occasione di San Valento lei gli ha fatto una sorpresa ed entrambi hanno ribadito di essere molto innamorati, aspettando che lui finisca il Grande Fratello per godersi il loro amore. Nelle ultime settimane, però, lei è finita al centro del gossip per dei presunti tradimenti ai danni del gieffino.

Yulia Bruschi è stata paparazzata in discoteca con un ragazzo, che lei ha definito un amico, ma è stata pizzicata anche con l’ex fidanzato Simone. Di recente lui ha fatto sapere che c’è stato un bacio tra loro, lei ha anche dormito a casa sua ma ha precisato che non c’è stata intimità tra loro. Intanto Giglio continua il suo percorso al Grande Fratello, durante il quale è stato spesso criticato. Sono infatti in molti a definirlo il ‘comodino’ di questa edizione. Anche Stefania Orlando durante l’ultima puntata lo ha accusato di non esporsi mai, queste le sue parole: “Tu non dici mai nulla, non fai mai niente. Sei rock fuori ma dentro sei molto Heidi”.