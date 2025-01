Gigliola Cinquetti, chi è e carriera: il grande successo con Non ho l’età

Una lunga storia con il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest, fatta di grandi successi e importanti traguardi raggiunti. Gigliola Cinquetti, che oggi pomeriggio sarà ospite a La volta buona su Rai 1, ha iniziato a cantare sin da bambina debuttando come professionista durante l’adolescenza; dopo la vittoria al Festival di Castrocaro nel 1963 con Le strade di notte, arriva la prima partecipazione al Festival di Sanremo nel 1964 con l’iconica Non ho l’età: la canzone le valse la vittoria e la conseguente partecipazione all’ESC di quell’anno, trionfando anche nella competizione europea e raggiungendo il grande successo internazionale.

Gigliola Cinquetti trionfa nuovamente a Sanremo nel 1966 con Dio come ti amo, in coppia con Domenico Modugno, mentre l’anno successivo porta La rosa nera a Un disco per l’estate classificandosi al secondo posto. Nel 1973 vince poi Canzonissima con Alle porte del sole e, nel 1974, torna in gara all’ESC con la canzone Sì, che ottenne un altro grande successo. Non solo musica: in carriera, infatti, si è anche cimentata come attrice e conduttrice televisiva, partecipando anche a diversi programmi come Tale e quale show nel 2012, sino all’attuale ruolo di coach ricoperto a Ora o mai più su Rai 1.

Gigliola Cinquetti, il marito Luciano Teodori e i figli Giovanni e Costantino

Per quel che concerne la vita privata, Gigliola Cinquetti condivide oltre 40 anni di matrimonio al fianco del marito Luciano Teodori, giornalista classe 1950 di origini romane, conosciuto sul finire degli anni ’70. Un rapporto fatto di grande amore e complicità ma anche “litigarello”, come confidato dalla cantante in un’intervista a La volta buona dello scorso anno: “Abbiamo litigato tantissimo, ora è tanto tempo che non succede ma abbiamo litigato per anni; non ricordo neanche perché. Se dovessi descrivere il nostro rapporto direi ‘lotta continua’”.

Dal loro matrimonio sono nati due figli, Giovanni e Costantino, per prendersi cura dei quali la cantante per un breve periodo interruppe la sua carriera, rinunciando a girare l’Italia e l’Europa per lavoro, come aveva raccontato a Tango lo scorso ottobre: “Io non ho mai confessato nemmeno a me stessa di aver sacrificato qualcosa per i miei figli e la mia famiglia. Ho sempre fatto quello che ho voluto e non l’ho considerato un sacrificio. È normale che in quel momento rallenti. Non potevo, con due bambini, fare la vita con le valigie in mano e girare il mondo“.