Chi è Gina Rovere, attrice italiana/ Il successo con il cinema “popolare”

Gina Rovere, 60 anni di carriera al fianco dei più grandi: da Totò a Mastroianni

Parlare di chi ha reso grande il cinema italiano spesso porta a menzionare solamente nomi altisonanti, particolarmente noti o seguiti. Un processo del genere può risultare fuorviante perchè bisognerebbe stilare una lista lunghissima degli interpreti che hanno avuto un ruolo cruciale nella cultura cinematografica italiana. Un posto d’onore in tale elenco non può che non appartenere a Gina Rovere, tra le attrici più stimate dagli anni ’60 fino ad oggi.

Gina Rovere, classe 1935, ha costruito il suo successo al fianco di alcune dei pilastri del cinema italiano: da Totò a Mario Monicelli, passandro per Marcello Mastroianni. Oltre 60 pellicole sono state condite dalla sua magistrale capacità di interpretare ruoli e personaggi, un marchio che nessuno è mai riuscito ad emulare o eguagliare. Tra i titoli più celebri spiccano soprattutto quelli apaprtententi ad un genere definibile “popolare”: Siamo uomini o caporali – proprio al fianco di Totò – I soliti ignoti e soprattutto il film premio oscar La vita è bella, di Roberto Benigni.

Gina Rovere, la seconda giovinezza artistica grazie alla Tv: i ruoli nelle fiction

La grandezza di Gina Rovere nel mondo della recitazione è da ascrivere anche alla sua capacità di reinventarsi; l’attrice ha dato vita ad una rinnovata giovinezza artistica passando dal grande al piccolo schermo soprattutto dopo gli anni 2000. Molti ricorderanno il suo ruolo ne I Cesaroni e Don Matteo, così come nel più recente Squadra Mobile – Operazione Mafia Capitale del 2017. La notorietà di Gina Rovere ha chiaramente alimentato l’interesse riferito alla sua vita privata e sentimentale, senza che però la donna lasciasse che la privacy fosse intaccata dalle derive della curiosità mediatica.

Gina Rovere infatti, a dispetto di una carriera decennale, è riuscita a separare abilmente notorietà professionale e sfera intima e privata tanto che le informazioni reperibili risultano particolarmente scarse. Fino a qualche tempo fa era ignoto anche il ruolo di suo marito, svelato durante un’intervista rilasciata per il programma Rai Oggi è un altro giorno. L’amore della sua vita, Amerigo Palma, la raggiunse infatti in studio per attimi di grande emozione e commozione dimostrando quanto, seppur senza risonanza mediatica, la forza del loro amore fosse qualcosa di unico.











