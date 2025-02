Ginevra Giuli si appresta a vivere con entusiasmo e ambizione la sua finale di Dalla strada al palco 2025. Prima classificata in una delle scorse puntate, la giovane cantante prosegue il suo viaggio verso il traguardo finale, rappresentato dalla vittoria. Conquistare il titolo di vincitrice infatti le darebbe la fiducia necessaria per inseguire con ancora più forza la sua grande passione. Una passione per la quale ha abbandonato tutto, compresi gli studi di Giurisprudenza. D’altronde si sa, al cuor non si comanda, e allora Ginevra vuole giocarsi il tutto per tutto e trasformare la sua passione per il canto in un vero e proprio lavoro.

FINALE DALLA STRADA AL PALCO 2025/ Diretta e vincitore: sorpresa per Antonio Nicolosi e gli altri finalisti?

Si è esibita per la primissima volta in una delle vie più importanti di Roma, lasciando i passanti di sasso. Poi è arrivata la grande opportunità di cantare sul palco di Raiuno, dove ha fatto breccia nel cuore del pubblico e dei due conduttori, coi quali ha duettato sulle note di ‘Insieme’. Dopo aver omaggiato Mina con ‘Mi sei scoppiato dentro’, c’è grande curiosità di scoprire per quale canzone opterà per la puntata finale.

Samuel e Stefano Rubino, finalisti Dalla Strada al Palco/ "Siamo degli artisti e suoniamo il cristallofono"

Ginevra Giuli, finalista Dalla Strada al Palco 2025: il sogno continua su Raiuno…

Come ogni finale che si rispetti, l’emozione fa da padrona. Ma Ginevra Giuli cercherà di viverla e cavalcarla appieno, soprattutto trasmetterla a chi ascolta con la sua voce. D’altronde la ragazza è abituata a rapportarsi col pubblico, dato che ogni giorno, nei pressi di Piazza del Popolo, si fa ascoltare da migliaia di persone. Adesso sogna il grande salto in tv, con una vittoria che rappresenterebbe moltissimo.

A tifare per Ginevra, questa sera venerdì 7 febbraio, ci saranno anche i suoi genitori che hanno condiviso fin dal principio il suo percorso e la sua voglia di farsi largo nel mondo della musica. Indipendentemente da come andrà a fine questa avventura nel talent di Raiuno, Ginevra Giuli ha già realizzato un piccolo grande sogno, quello di cantare e fare musica davanti alle persone che ama.

Trappola di cristallo, Italia 1/ Trama e cast del primo film della serie cult Die Hard, oggi 7 febbraio 2025