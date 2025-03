Nella casa del Grande Fratello sono entrati ormai quasi tutti i parenti dei concorrenti rimasti, tranne rare eccezioni come Helena che ha sempre detto che sua madre non la sente e non la vede da anni. In questo Tommaso Franchi è stato fortunato perché ha avuto modo di ribaciare sia il padre Giacomo sia la mamma Ginevra.

Quest’ultima ha colpito subito per la sua solarità e per le parole che ha voluto dedicare al figlio chiuso in casa e intento a farsi una storia d’amore con Mariavittoria. “Sono fiera di te, rido e piango, per me hai già vinto” gli ha detto lei quando si è recata in casa per fargli una sorpresa degna di tale nome. Ha anche aggiunto che secondo lei suo figlio se la può ancora giocare alla grande e arrivare sempre più lontano.

Ginevra Rugani: la mamma di Tommaso ha sofferto per la separazione dal marito

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti potevano contare sulla benedizione della mamma di lei, ma anche di quella dei genitori di lui. Giacomo è sempre molto orgoglioso del figlio così come la mamma Ginevra, che aveva definito la coppia divertente e buffa, in grado di fare ridere un sacco. Poi l’importante è che fossero felici. Peccato che ora siano in una crisi così nera e che non si veda la luce in fondo al tunnel.

Ma chi è Ginevra Rugani, la mamma di Tommaso? Di professione è una psichiatra, quindi di base è una donna seria e professionale, che ha sofferto molto quando c’è stata la separazione dall’ex Giacomo. Non ha trovato nessun uomo con cui instaurare un nuovo rapporto sentimentale, ma il bene che ha nel cuore lo riserva al figlio rovesciandoglielo addosso come una cascata d’amore. I fan della coppia sperano che nella puntata di stasera sia possibile trovare un punto di incontro affinché possano durare sia nella casa sia fuori una volta che tutto sarà finito.

