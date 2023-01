Gino Paoli, ex fidanzato di Stefania Sandrelli/ “Ha coccolato la mia parte infantile”

Gino Paoli e l’inizio della relazione con Stefania Sandrelli

Gino Paoli, classe 1934, è uno dei più grandi cantautori del panorama italiano ma è stato anche il fidanzato dell’attrice Stefania Sandrelli. La loro storia d’amore, nata negli anni 60 fece molto scalpore e finì sulle pagine di tutti i giornali. In quegli anni Gino Paoli era sposato ma la notizia che mandò ancora più in subbuglio fu il fatto che la bella Stefania Sandrelli aveva solo 16 anni. Un amore travolgente e passionale coinvolgeva quindi una ragazza minorenne e un uomo 12 anni più grande di lei e per di più sposato.

Erano anni particolari ma il loro amore travolgente si manifestò ancor di più nel 1964, quando a soli 18 anni l’attrice diede alla luce la sua primogenita: Amanda, la figlia che Paoli a quel tempo non poté riconoscere a causa del suo matrimonio. Amanda infatti porta il cognome della madre e l’attrice in merito alla questione aveva dichiarato: “Tornando al nome, venni convinta da Gino: Amanda suonava come il gerundio di amare, era bello. Siccome però aveva deciso lui il nome, io decisi il cognome Sandrelli, punto e basta”. La storia d’amore tra Gino Paoli e Stefania Sandrelli durò per 8 anni, poi le cose si complicarono.

Perché è finita tra Gino Paoli e Stefania Sandrelli?

Qualche anno fa i giornalisti chiesero a Stefania Sandrelli se per lei l’incontro con Gino Paoli fu un evento fortunato e l’attrice dichiarò: “Certo. La gente pensa che sia un musone ma io con lui ridevo tantissimo. Passavamo i pomeriggi a leggere i fumetti di “Linus”. Lui ha capito e coccolato la mia parte infantile. Che ho ancora oggi. Anzi, è il tratto distintivo del mio carattere”. Proprio per questi bei ricordi, per l’amore che li legava e per la figlia Amanda, anni dopo la fine della loro relazione i due sono rimasti in buoni rapporti; la fine della loro storia d’amore però non fu affatto pacifica.

Dopo 8 anni cercando di far vincere il loro amore su moltissimi contesti difficili, Gino Paoli tradì l’attrice: “Ho trovato della sabbia sul letto e non era la mia. Si è fatto rompere tutto quello che era. Gli ho rotto proprio le cose che costavano, quelle a cui teneva, mi sono stupita di me stessa e non so come abbia fatto. Sfogarmi così forse mi ha fatto sentire meglio, diciamo che non me l’aspettavo”. Poco dopo l’attrice perdonò il tradimento di Paoli ma la loro relazione giunse al termine perché poi fu lei a tradire lui: “L’ho tradito anche io e non per ripicca. Gliel’ho confessato e lui reagì male, tant’è che poi è finita”.











