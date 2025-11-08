Chi è Gino Paoli, il papà di Amanda Sandrelli: tra i due un grande amore che ha portato alla nascita della figlia. "Papà? Un po' pesante ma..."

Nata nel 1964, Amanda Sandrelli è la figlia di Gino Paoli e Stefania Sandrelli. Il papà, Gino, nonostante fosse sposato con un’altra donna al momento della sua nascita, ha in realtà con la figlia un rapporto splendido, costruito negli anni. “Per me è una specie di superman” ha raccontato Amanda, che ama profondamente il cantante e grande artista, che è sempre stato presente nella sua vita, fin da bambina.

Pamela Prati, chi è: dal Bagaglino al caso Mark Caltagirone/ "Sono stata raggirata"

Nonostante l’amore che li lega, Amanda ha ammesso che il papà non ha affatto un carattere semplice, anzi. La figlia lo ha raccontato come un uomo pesante, spesso più per se stesso che per gli altri.

Chi è Gino Paoli, il papà di Amanda Sandrelli: “L’abbiamo desiderata”

La storia tra Gino Paoli e Stefania Sandrelli è finita poco dopo l’inizio e la nascita della loro bambina, Amanda. Gino, infatti, non ha accettato l’idea che la compagna si trasferisse a Roma e non a Milano da lui: “Avevo bisogno dell’aiuto di mamma, non potevo andare subito da lui a Milano. Spesso veniva a trovare Amanda e mi ignorava e mi faceva montare una rabbia tremenda. Gli dissi: «Se entri in casa mia mi saluti». E lui per un po’ non si è più fatto vedere…” ha raccontato proprio Stefania Sandrelli.

Chi sono i genitori di Malena/ "Papà non mi ha più parlato dopo il mio ingresso nel por*o"

Amanda, frutto di una relazione extraconiugale, è stata in realtà molto desiderata. Con Gino Paoli, il papà di Amanda Sandrelli, Stefania ha infatti voluto fortemente quella bambina, frutto del loro grande amore che è durato poco ma è stato molto intenso: “Amanda è stata assolutamente desiderata. Gino e io eravamo convinti che un figlio nato da un grande amore sia una cosa bellissima” ha raccontato Stefania. Nonostante sia cresciuta con la mamma Stefania, Amanda ha anche un ottimo rapporto con il papà, Gino, con il quale nel tempo ha creato un bellissimo legame.

Roberto Bolle a Verissimo: “La danza è arrivata prestissimo”/ Ho avuto momenti di crisi”