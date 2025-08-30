Giorgia Cardinaletti, chi è la giornalista che dallo sport è passata alla cronaca, conducendo dal 2022 l'edizione delle 20 del TG1? È fidanzata?

Nata nel 1987 a Fabriano, Giorgia Cardinaletti ha prima studiato alla facoltà di lettere all’Università degli studi di Perugia, per poi completare la sua formazione presso la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Dal 2012 Giorgia Cardinaletti è giornalista professionista iscritta all’Ordine dei giornalisti del Lazio: la sua carriera è cominciata come conduttrice di Rai News 24, per poi diventare inviata della Formula 1 e conduttrice del programma Pole Position. E ancora è stata poi scelta per condurre La Domenica Sportiva, che ha portato avanti fino al 2019. In quell’anno Giorgia Cardinaletti è stata spostata sulla cronaca: è passata alla conduzione delle edizioni di 60 secondi del TG1 e poi a quella rottura. Dal 2022 conduce invece l’edizione delle 20 del TG1. È stata nel 2020 anche ospite e co-conduttrice del Festival di Sanremo, con Amadeus.

Tra il 2023 e il 2024 Giorgia Cardinaletti è stata legata sentimentalmente a Cesare Cremonini. Una storia, la loro, che i due hanno cercato di proteggere, non dandola in pasto al gossip. Nonostante ciò inevitabilmente la loro relazione è stata molto chiacchierata, considerando anche la notorietà di entrambi, in primis del cantante. Ma oggi c’è un nuovo uomo nella vita di Giorgia Cardinaletti? Andiamo a scoprire qualcosa in più.

Giorgia Cardinaletti è fidanzata? Le voci dopo la rottura con Cesare Cremonini

Dopo l’addio a Cesare Cremonini, nel 2024, Giorgia Cardinaletti ha un nuovo amore? Nel 2025 si era parlato di un ritorno di fiamma tra i due fidanzati, ma a quanto pare non sarebbe così: al fianco del cantante ci sarebbe infatti un’altra donna di nome Carolina. Inoltre, circa un anno fa, Giorgia era stata accostata anche a un altro uomo. “Chi” aveva infatti paparazzato la giornalista della Rai con il collega di La7, Giuseppe Ferrante. I due erano stati visti a cena insieme mentre si scambiavano sorrisi, sguardi complici e si facevano selfie. Una storia, a dire il vero, mai confermata.