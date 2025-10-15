Giorgia Giacobetti, chi è la figlia di Valeria Fabrizi nata dal matrimonio con Tata Giacobetti: la carriera nello spettacolo e il rapporto con la madre

Valeria Fabrizi è oggi pomeriggio ospite nel salotto di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona. Un’occasione per ripercorrere la sua straordinaria carriera di attrice ma anche le tappe fondamentali della sua vita; tra queste spicca la nascita della figlia Giorgia Giacobetti, nata dal matrimonio con il marito Tata Giacobetti, ex componente del Quartetto Cetra, morto nel 1988.

Proprio la figlia della coppia ha deciso di seguire le orme professionali dei genitori, avvicinandosi al mondo dello spettacolo e della tv. Nello specifico, si è specializzata nel corso degli anni come pr e organizzatrice di eventi e ha anche fondato l’agenzia Giorgia Giacobetti Comunicazione, con cui segue i volti emergenti del mondo dello spettacolo e non solo.

Per lei fondamentale è stato un importante passaggio televisivo, quello avvenuto nel 1989, quando Maurizio Costanzo la ingaggiò come responsabile del settore spettacolo nella redazione del Maurizio Costanzo Show, con l’obiettivo di curare i casting del programma; fu per lei un ottimo slancio che la portò poi a lavorare come freelance e ufficio stampa di diversi artisti.

Giorgia Giacobetti, il rapporto con Valeria Fabrizi e la riservata vita privata

Giorgia Giacobetti, figlia di Valeria Fabrizi e del compianto Tata Giacobetti, è legatissima alla sua famiglia e ha spesso parlato del rapporto con la madre. In un’intervista a Verissimo nel 2022 aveva affermato: “Mamma è la mia migliore amica ed è anche la persona con cui mi diverto di più“. Le fece eco l’attrice: “Sai perché Dio dona una bambina alla mamma? Perché lei abbia nella sua vita un’amica sincera“.

Se la carriera professionale è nota, pochissime informazioni sono reperibili sulla vita privata di Giorgia Giacobetti. Non sappiamo al momento se abbia un fidanzato o un marito; spulciando in rete emergono pochissime informazioni, essendo lei stessa molto riservata e poco incline a raccontarsi in forma pubblica.

In occasione di un’intervista a La volta buona di inizio anno, però, la figlia dell’attrice si confidò sul tema maternità raccontando: “Ho perso due gravidanze, ho provato a diventare madre ma non ci sono riuscita”. A livello sentimentale, invece, precisò: “Il matrimonio non è un mio punto di arrivo, però perché no, se capitasse non direi di no”.