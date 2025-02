Chi è Giorgia? La cantante, reduce dal successo di Sanremo 2025, sarà ospite a Che Tempo Che Fa questa sera, domenica 23 febbraio. Nata a Roma il 26 aprile 1971, Giorgia Todrani è una figlia d’arte, dato che il padre Giulio Todrani è un rinomato cantante, che ha ottenuto un discreto successo nel corso della sua carriera. Da sempre appassionata di musica, nel 1993 partecipa a Sanremo Giovani, ottenendo il pass per prendere parte al Festival della Musica Italiana l’anno successivo con il brano “E poi”. Nonostante il settimo posto in classifica, la canzone diventa un successo senza tempo e il suo primo album scala le classifiche.

Nel 1995, poi, torna all’Ariston e vince il Festival con “Come Saprei”. Da lì parte una carriera di enorme successo, con ben 11 album in studio pubblicati fino ad oggi e altre tre partecipazioni a Sanremo. In questi trent’anni, l’artista ha pubblicato brani che sono entrati nella storia del panorama musicale italiano ed è considerata una delle voci più belle della musica. Inoltre, si è cimentata anche nella recitazione, venendo persino candidata ai Nastri d’argento per il suo ruolo nel film ‘Scordato’ di Rocco Papaleo, e nella conduzione, brillando come presentatrice di X Factor nel 2024.

Nel 2025, Giorgia ha deciso di tornare all’Ariston, partecipando a Sanremo con il brano “La Cura”. Il pezzo, così come le sue esibizioni, sembravano aver convinto tutti, tanto da darle subito il titolo di vincitrice annunciata fin dalla prima serata. Alla fine, però, non è riuscito a piazzarsi nemmeno tra i primi cinque, classificandosi al sesto posto e scatenando aspre polemiche. La sua esclusione dal podio ha suscitato numerose critiche nel mondo del web, con molti che hanno considerato il trattamento che le hanno riservato. Dalla sua parte si sono schierati anche noti volti della musica, come Elodie e Cristiano Malgioglio.

Tuttavia, c’è chi ha criticato la cantante. Mogol, ospite ad Un giorno da pecora, ha detto: “Ha una voce fantastica però secondo me canta come 30 anni fa, usa troppo la voce”. Un giudizio che non è passato inosservato e che ha fatto infuriare i fan della Todrani e non solo. Anche Selvaggia Lucarelli ha espresso la sua opinione, sostenendo che da anni Giorgia non possiede un vero mercato e che la sua mancata vittoria sarebbe dovuta in parte alla mancanza di un supporto vero da parte dei giovani. Tuttavia, ciò che sta accadendo dopo Sanremo sembra raccontare una storia diversa. Il brano “La cura per me” è tra i primi posti su Spotify ed è già diventato un tormentone virale su TikTok, l’app prediletta dalla nuova generazione.