Chi è Giorgia? Le ultimissime notizie. Giorgia Trodani, in arte semplicemente Giorgia si presenta per la quinta volta al Festival di Sanremo 2025 a 30 anni dalla sua vittoria con Come saprei, interpretando “La cura per me”, un brano scritto in collaborazione con il giovane cantautore Blanco. Giorgia è la “voce” per antonomasia, la cantante che vanta miriadi di imitazioni grazie alle sue indiscutibili qualità vocali.

Non ha ovviamente bisogno di presentazioni Nata nel 1971 a Roma, viene considerata una delle più grandi di sempre della musica italiana grazie appunto ad una voce straordinaria. Memorabile la sua partecipazione a Sanremo 1995 (da molti considerata l’edizione più bella di sempre), con Come Saprei, uno dei molteplici singoli di successo che hanno permesso alla cantautrice romana di vendere in tutto il mondo ben 25 milioni di dischi. Curiosità, questa è la sesta volta che partecipa a Sanremo 2025, ed è quella in cui ha sicuramente maggiori chance di vincere dopo il 1995.

GIORGIA, LA CURA PER ME SANREMO 2025: DAL LOOK ALLA CANZONE

La sua è una interpretazione intensa e intimistica che fa vibrare tutte le corde anche quelle più recondite. E il suo look? In abito nero firmato dalla Maison Dior, la cantante romana grazie alla sua canzone è capace di trasportare chiunque l’ascolti nei meandri più reconditi. E’ stupenda Giorgia in quanto la sua è un’anima dai connotati blues paragonabile a quelle delle più grandi voci black. Sinuosa e impeccabile, Giorgia porta un brano che affronta la femminilità, le sue paure e i suoi fantasmi in un crescendo di emozioni palpabili già dal primo ascolto. Una veterana che sa affrontare il palco con maestria e disinvoltura se pur lasciandosi andare come se fosse un’esordiente ad attimi di commozione.

La canzone di Giorgia parla del timore di rimanere da sole e pensa ad una cura possibile immaginandola incarnata in un amico o un amore. Una esplosione di vocalizzi, come solo lei può permettersi, che non lascia nessuno indifferente. Il nero del suo outfit trasmette ancora più charme e più intensità al testo e le permette di confermarsi tra le favorite per la finalissima di Sanremo 2025. Sempre raggiante e sicura di sè e capace di intelligente umorismo, Giorgia incanta anche per la gentilezza durante la seconda serata, nei confronti di Carlo Conti, Nino Frassica, il direttore d’orchestra e la grande orchestra. Il pubblico la adora e la sua esibizione è da standing ovation scontata, mentre la reazione sui social e un tripudio di commenti positivi degni solo dei grandi. I suoi follower la osannano senza mai osare criticarla, anche se i soliti detrattori parlano di canzone non capace di esaltarla completamente.

GIORGIA, LA CURA PER ME A SANREMO 2025: LA SUA PERFORMANCE

La prestazione di Giorgia è, a dir poco, eccezionale, non possiede lacune o elementi negativi, in quanto si muove sul palco con estrema raffinatezza e possiede una mimica invidiata da tutti. Parlare di Giorgia significa affrontare il tema di quella perfezione rara propria dei più grandi artisti. La cantante romana è un animale da palcoscenico, a parer mio, in quanto possiede sfumature tali da renderla un esempio per tutti.

L’ironia e la verve sono qualità indiscutibili, ma ciò che mi colpisce maggiormente è la sua straordinaria umiltà, quasi come se fosse inconsapevole della sua grandezza. Non le piace essere considerata una fuoriclasse e ama prendersi in giro come se fosse una debuttante. I pregi di Giorgia sono indiscutibili perché ha scritto, scrive e continuerà ancora a scrivere la storia della musica ancora per lungo tempo. Un difetto? Forse a volte ha effettuato scelte non consoni alla sua personalità vocale, che non le hanno permesso di avere il consenso che avrebbe meritato. In classifica appare, anche dopo la seconda esibizione, tra i primi cinque e sicuramente anche il proseguimento della gara la vedrà come protagonista del podio.