Giorgia Palmas, chi è e carriera: da ex Velina di Striscia la Notizia all‘Isola dei Famosi

Una showgirl a tutto tondo, valletta, modella, conduttrice e attrice e, nel suo ricco “palmares” televisivo, anche una vittoria all‘Isola dei Famosi. Giorgia Palmas, classe 1982 e nata a Cagliari, vanta una ricca carriera sbocciata all’inizio degli anni 2000 nel mondo delle passerelle, con la partecipazione al concorso di Miss Mondo a Londra e il raggiungimento di un ottimo secondo posto. Sono anche gli anni dei suoi esordi televisivi: nel 2001 ha partecipato al programma di Rai 1 125 milioni di caz..te come valletta di Adriano Celentano, entrando poi nel cast di Buona Domenica nel 2001-2002.

Ma la sua più importante esperienza televisiva, quella che le ha permesso di raggiungere il picco della popolarità e del successo, è stata sicuramente la partecipazione a Striscia la Notizia: nel 2002, infatti, è diventata Velina al fianco della collega bionda Elena Barolo, rimanendo sul bancone del tg satirico sino al 2004. La sua carriera sul piccolo schermo è così esplosa: nel 2004-2005 è stata valletta di Carlo Conti nel programma I raccomandati su Rai 1, mentre nel 2011 ha partecipato all‘Isola dei Famosi diventando vincitrice.

Giorgia Palmas tra televisione e cinema: le esperienze da attrice

Nel 2011, dopo la vittoria in Honduras, Giorgia Palmas diventa anche conduttrice di Paperissima Sprint assieme al Gabibbo e al suo ex compagno Vittorio Brumotti. Non solo conduttrice e showgirl ma anche attrice; oltre ad un breve cameo al cinema nel film Vacanze di Natale a Cortina di Neri Parenti del 2011, è stata perlopiù sul set di fiction e sitcom televisive, recitando in alcuni episodi di Carabinieri, Camera Café e Così fan tutte.

Per quanto riguarda la vita privata, dopo le relazioni del passato con gli ex compagni Davide Bombardini e Vittorio Brumotti, Giorgia Palmas è dal 2018 sentimentalmente legata a Filippo Magnini, con cui si è sposata nel 2021 e da cui è nata la figlia Mia (secondogenita della showgirl, già madre di Sofia avuta da Bombardini).

