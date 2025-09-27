Chi è Giorgia Palmas, moglie di Filippo Magnini nonché showgirl, conduttrice ed ex Velina: la coppia sta insieme dal 2018 e hanno una figlia, Mia

Giorgia Palmas, chi è la moglie di Filippo Magnini: la carriera tv

Filippo Magnini debutta questa sera come concorrente di Ballando con le stelle 2025, nella nuova edizione del dance show condotto da Milly Carlucci in partenza su Rai 1. Dal mondo dello sport a quello della danza, il nuotatore si lancia in una nuova sfida tutta televisiva e per lui inedita; a fare il tifo per lui da casa ci sarà sicuramente tutta la famiglia, a cominciare dalla moglie Giorgia Palmas.

Giorgia Palmas: “Scelta azzardata mettere i figli sui social”, Clizia Incorvaia sbotta!/ “Ora parlo io!”

Entrambi sono famosissimi nelle rispettive sfere professionali; lui è un campione del nuoto italiano, lei invece è un volto conosciutissimo della televisione. Nata a Cagliari nel 1982, oltre ad un passato da modella ha debuttato sul piccolo schermo nel 2001 e, successivamente, è entrata nel cast di Buona Domenica.

La più importante esperienza televisiva arriva però nel 2002, quando raggiunge l’apice della notorietà in veste di Velina di Striscia la Notizia al fianco della collega bionda Elena Barolo. L’esperienza sul bancone del tg satirico durò fino al 2004; a seguire, si confermò sul piccolo schermo come showgirl e conduttrice, prendendo anche il timone di Paperissima Sprint per alcune edizioni tra il 2011 e il 2014.

Perché Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti si sono lasciati?/ Una lunga storia d'amore e la misteriosa rottura

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, come si sono conosciuti e il primo bacio

Filippo Magnini e la moglie Giorgia Palmas stanno insieme da diversi anni e, in passato, hanno avuto importanti storie d’amore con nomi conosciutissimi; il nuotatore è stato fidanzato a lungo con la collega Federica Pellegrini, la conduttrice ha invece avuto una relazione prima con l’ex calciatore Davide Bombardini, da cui ha avuto la prima figlia Sofia, e successivamente con Vittorio Brumotti.

Ma come si sono conosciuti Filippo Magnini e Giorgia Palmas? Come da lei raccontato in un’intervista a Chi del 2018, galeotta fu una cena da lui organizzata per conoscerla, sino al primo bacio: “Ce lo siamo dati dato qualche giorno dopo, alle 2 e mezza del mattino in mezzo a piazza Duomo a Milano… Una scena da film!”. Insieme dal 2018, dal loro amore è nata la figlia Mia nel 2020 e si sono sposati due volte; civilmente nel 2021 e in chiesa l’anno seguente.

Giorgia Palmas, perché è finita con l'ex marito Davide Bombardini: c'entra Brumotti?/ Il loro rapporto oggi