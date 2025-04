Nata a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, nel 2006, Giorgia Villa ha cominciato il suo percorso nel mondo della ginnastica fin da giovanissima, fino ad arrivare a ottenere straordinari risultati. Dai primi tornei da bambina, Giorgia ha cominciato a gareggiare prima con gli junior per arrivare nel 2016 in Serie A, ottenendo importanti risultati fino a gareggiare in competizioni importanti come gli europei del 2018 a Glasgow, dove ha vinto tre medaglie d’oro e due d’argento, e sempre lo stesso anno ai giochi olimpici giovanili, dove ha portato a casa tre ori e un argento. Insomma, fin da giovanissima Giorgia Villa si è dimostrata un grande talento: i successi appena citati sono arrivati, tra l’altro, dopo un grave infortunio avvenuto nel 2017 durante il Trofeo Città di Jesolo, dove Giorgia si ruppe il tendile di Achille, non potendo proseguire la gara e dovendo stoppare la sua carriera per diverso tempo.

Dopo i successi del 2018, è arrivato il grande salto tra le grandi per Giorgia Villa con Europei, Assoluti e soprattutto Mondiali nel 2019. Tra le tantissime medaglie vinte dalla giovane atleta, quella che spicca è sicuramente la medaglia olimpica del 2024, vinta a Parigi nella prova di squadra. Un argento che vale come e più di un oro per la giovane Giorgia e le sue straordinarie compagne. “Parigi è ovviamente il mio obiettivo, sto lavorando molto duramente per poter far parte della squadra” aveva raccontato la ginnasta ad aprile del 2024. Detto, fatto. L’azzurra, nonostante il problema alla schiena, è riuscita a prendere parte alla spedizione e a conquistare una storica medaglia.

Giorgia Villa, chi è: la passione per la Juventus

Dopo i successi conquistati a Parigi 2024, Giorgia Villa è pronta a prendere parte a “The Couple”, programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Sarà in coppia con Laura Maddaloni e le due proveranno a conquistare il montepremi da un milione di euro. Giorgia è anche una grande tifosa di calcio e in particolar modo della Juventus: nonostante le sue origini bergamasche, infatti, sul suo profilo Instagram non mancano le fotografie in maglia bianconera che fanno ben comprendere quale sia la squadra che la ginnasta tifi.

Sempre dai social si evince un rapporto speciale tra Giorgia e le sue compagne che con lei hanno conquistato la medaglia olimpica d’argento: una vera e propria famiglia, come si vede anche in pista. Tra le vari passioni di Giorgia Villa c’è però anche quella per la cucina. Come raccontato qualche anno fa a La Gazzetta dello Sport, ha un sogno: “A me piace cucinare: da piccola avrei voluto partecipare a Masterchef. E non è detto che non mi capiti l’occasione in futuro. Piatti preferiti? Pizza e lasagne della nonna”.

Vita privata e progetti futuri: tutto su Giorgia Villa

Nel 2023, a La Gazzetta dello Sport, Giorgia Villa raccontava che dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 avrebbe preso un periodo di pausa, anche se adesso non sembra che abbia deciso di metterlo in pratica, poiché continua a gareggiare. Ha però deciso di prendere parte ad un programma tv, “The Couple”, e questo vuol dire che già un minimo ha deciso di dedicarsi ad altro e non solamente allo sport.

Scopriamo se Giorgia Villa ha un fidanzato…

Per quanto riguarda invece la vita privata, Giorgia Villa è fidanzata? C’è qualcuno nel suo cuore? Non lo sappiamo. Molto riservata, Giorgia non ha mai lasciato trapelare nulla e sul suo profilo Instagram si parla solamente di danza, amicizia, calcio e famiglia, senza spazio per alcun partner.