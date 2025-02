Giorgina, chi è la finalista di Dalla Strada al Palco: la malattia ed un talento fuori dal comune

Giorgina sogna in grande per la finale di Dalla Strada al Palco 2025. La concorrente diventata progressivamente sorda, dopo una malattia riscontrata all’età di sette anni, ha tutte le carte in regola per contrastare gli altri potenziali favoriti di questa edizione. Nella sua precedente apparizione nel programma di Nek e Bianca Guaccero, la giovane ha incantato il pubblico con la forza della passione. “La mia sordità non è una malattia”, ha detto e ribadito la ventiduenne.

Spiegando di non aver mai accettato la sua condizione e di aver dovuto fare i conti con un’emotività instabile: “Mi sono sentita abbandonata e da sola…”. La musica le manca moltissimo, ma oggi riesce a comunicare la sua passione in un modo diverso, attraverso il linguaggio dei segni e le vibrazioni. Giorgina dunque, “canta con le mani”, e lo fa in modo esemplare.

Dalla strada al palco 2025, così Giorgina ha stregato Fiorella Mannoia e Al Bano: un’esibizione straordinaria

Quando ha partecipato per la prima volta a Dalla Strada al Palco 2025, Giorgina ha guadagnato le luci dei riflettori grazie al suo numero emozionante. Visibilità che ha finito per coinvolgere persino Fiorella Mannoia e Al Bano, letteralmente ammaliati dalla tenacia e dalla determinazione della ragazza. Dopo aver interpretato “Quello che le donne non dicono”, infatti, Giorgina ha raccolto applausi a non finire, lasciando di sasso la stessa Fiorella.

“Mi sono un pò emozionata, scusatemi. E’ stata veramente un’emozione grande anche per me, quindi grazie!”, le parole della cantante. Insomma, un’incoronazione che sa già di vittoria. Questa sera, venerdì 7 febbraio, resta da compiere l’ultimo passo per Giorgina. Sarà lei la vincitrice di questa edizione?

