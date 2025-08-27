Chi è Giorgio Edipio, cavaliere del trono over di Uomini e Donne: dopo l'addio a Claudia D'Agostino torna nel parterre del trono over?

Giorgio Edipio è stato un cavaliere del trono over della scorsa stagione di Uomini e Donne. Giorgio è originario di Napoli, ha 40 anni con un passato da calciatore ed è papà. Subito dopo il suo arrivo in trasmissione, ha cominciato a conoscere le dame presenti nel parterre concentrandosi, in particolare, su Claudia D’Agostino che, durante un confronto nello studio, ha svelato qualche dettaglio.

“Lui mi ha lasciato il numero nell’ultima puntata. L’ho accettato. Abbiamo parlato dicendo che avevo bisogno del tempo per elaborare il ‘lutto’. L’ha capito e sono felice che l’abbia fatto. Il giorno dopo è venuto a Salerno. Dovevamo fare un aperitivo, poi, è rimasto 6 ore. Non ha visto il Napoli. E’ logorroico. Ad un certo punto, non sapevo come si spegnesse. E’ molto simpatico. Siamo entrambi campani. Ieri, mi ha raggiunto alla festa del mio compleanno. Siamo stati bene, tranquilli”, le parole di Claudia con cui, poi, Giorgio ha lasciato il programma.

Giorgio Edipio e Claudia D’Agostino: ritorno a Uomini e Donne?

La storia d’amore tra Giorgio Edipio e Claudia D’Agostino è durata pochi mesi. Dopo essersi mostrati insieme sui social, il cavaliere e la dama del trono over hanno cominciato a mostrarsi sempre meno fino a cancellare tutte le foto di coppia e a smettere di seguirsi. Se sui social i due restano in silenzio preferendo non commentare la situazione, la verità potrebbe venire a galla nella registrazione di Uomini e Donne in programma oggi, mercoledì 27 agosto 2025.

Come ha svelato Lorenzo Pugnaloni, infatti, Giorgio e Claudia potrebbero ritrovarsi in studio per un confronto. I due, così, potrebbero svelare i motivi della rottura fino a decidere se restare o meno in trasmissione come accaduto con Rosanna e Giuseppe con lei che è rimasta nel programma e lui che è andato via avendo trovato l’amore fuori dal programma.

