Giorgio Marchesi torna in tv tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste condotto con grandissimo successo da Silvia Toffanin. L’attore di cinema, teatro e tv è tra i protagonisti della nuova fiction thriller “Le onde del passato” in arrivo su Canale 5 in cui recita accanto ad Anna Valle. La serie, girata all’Isola d’Elba, è uno dei titoli più attesi della nuova stagione di serialità di Mediaset e segna il ritorno sul piccolo schermo dell’attore italiano che dalle pagine di Vanity Fair ha aperto il suo cuore raccontando la sua adolescenza. In particolare si è soffermato su quando aveva 18 anni confessando: “non avevo le idee chiare, sapevo solo quello che non volevo”.

Prima di dedicarsi alla recitazione, Giorgio si è anche iscritto alla facoltà di Scienze Politiche che non ha mai terminato visto che decise di andare all’estero per fare un’esperienza di vita. “A 20 anni ho fatto tantissimi lavori, amavo viaggiare e cambiare sempre ambiente” – ha confessato l’attore.

Giorgio Marchesi:”mai fatto scelte per puro calcolo”

La scelta di fare l’attore per Giorgio Marchesi è in linea con il suo carattere di girovago e vagabondo. “Non ho mai fatto scelte per puro calcolo” – ha detto l’attore che non nasconde di sentirsi un fortunato, anzi un miracolo visto che alla fine gli è andata alla grande. Pensando al passato però non nasconde che se potesse tornerebbe a Londra per studiare ed imparare meglio l’inglese. Il successo in tv è arrivato grazie a tantissime serie di successo tra cui una menzione merita “Studio Battaglia” di cui ha detto: “mi piace molto questa serie perché tenta di evitare la retorica attraverso l’ironia. Crea le domande, poi ognuno deve trovare le risposte”.

L’attore in passato si è definito un’anima agitata, ma a distanza di diversi anni ha confessato: “sono migliorato con il passare degli anni, ma l’agitazione ti resta sempre un po’ dentro”.