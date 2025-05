Il cantautore Giorgio Poi sarà uno dei protagonisti del Concerto di 1 Maggio, concerto che andrà in scena a Roma e che è ormai una consuetudine nel panorama capitolino. Non è molto conosciuto ma Giorgio ha una sua nicchia di fan ed è molto apprezzato, ha una storia particolare ed andiamo a vedere nello specifico chi è Giorgio Poi.

Giorgio Poi è lo pseudonimo di Giorgio Poti ed è nato a Novara il 12 Aprile 1986. Trascorre l’infanzia a Lucca e poi si trasferisce a Roma dove acquista parte dell’accento romanesco e sicuramente la passione per la musica. A 20 anni Giorgio si trasferisce a Londra dove si trasferisce nella scuola per la musica, e assume una sorta di vita cosmopolita.

Dopo l’esperienza inglese si trasferisce in Germania a Berlino dove acquisisce una nuova identità musicale, prima di tornare nuovamente a Roma. Negli anni ha cominciato cosi a scrivere e cantare canzoni in italiano e lo abbiamo conosciuto per collaborazioni piuttosto importanti con artisti del calibro di Francesca Michielin e con Frah Quintale e specialmente Calcutta.

Giorgio Poi, la riservatezza sulla sua vita privata e il ritorno a Roma

Giorgio Poi ha un account social su Instagram dove pubblica foto e curiosità sul suo lavoro ma non sulla sua vita privata sul quale mantiene il massimo riserbo, e quindi nessuno davvero sa se ha una compagna o meno, e neanche nelle poche interviste concesse negli anni abbiamo capito altro su di lui.

Nel corso di un’intervista a Rolling Stone di qualche anno fa Giorgio Poi ha raccontato una delle sue passioni e in Italia ha spiegato: “Mi piace mangiare, ho vissuto 11 anni fuori dall’Italia e una volta che sono tornato possiamo dire che ho nuovamente approfondito molto il discorso”, chiarisce cosi il cantante. Negli anni l’artista ha legato molto con Calcutta ed i due sembrano avere molto in comune:

“Calcutta ha vissuto sei mesi a New York e sia io che lui sappiamo cosa significa vivere fuori dall’Italia” e l’uomo ha spiegato quali sono le differenze tra Italia e gli altri paesi dove ha vissuto chiarendo pro e contro e sottolineando: “Dell’Inghilterra mi manca il pub, un luogo che per certi versi reputo un luogo magico, è un grande luogo d’incontro”, ha chiarito l’artista.