Chi è Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus: la coppia si è conosciuta durante le registrazioni de "L'Eredità" e ha un figlio, José Alberto

CHI È GIOVANNA CIVITILLO? IL COLPO DI FULMINE A ‘L’EREDITA” QUANDO…

Chi è Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, e cosa sappiamo della loro vita privata oltre che dei prossimi progetti professionali della donna? Questa sera, nel corso della nuova puntata di “Evviva!”, lo show tra musica e amarcord condotto da Gianni Morandi su Rai 1, avremo l’occasione di rivedere, seppure in replica, il 62enne conduttore ravennate sull’emittente ammiraglia del servizio pubblico, a oltre un anno dal suo addio. E la presenza dell’ex conduttore di Sanremo nel format che celebrava i 70 anni dell’azienda di Viale Mazzini ci permette di spostare anche il focus sulla sua storica compagna, per raccontare cosa fa e aprire pure due piccole parentesi sul suo addio alla Rai nell’ultimo mese e le voci su una presunta crisi coniugale all’interno della coppia. Scopriamo dunque qualcosa di più su chi è Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus.

Evviva!, Gianni Morandi/ Anticipazioni puntata 16 agosto 2025 (replica): ospiti Amadeus e Roberto Vecchioni

Per raccontare chi è Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, classe 1977 e di quasi quindici anni più giovane del suo attuale partner, possiamo partire ovviamente dal loro incontro e che coincide quasi con gli inizi della carriera di questa showgirl originaria di Vico Equense (Napoli). La storia del loro colpo di fulmine oramai è nota: correva l’anno 2003, quando la Civitillo aveva 26 anni ed era una delle ballerine del cast de “L’Eredità”, condotto all’epoca proprio da Amedeo Sebastiani, nome d’arte del conduttore. Da quello che sembrava un semplice flirt era poi nata una lunga storia d’amore, coronata prima dalla nascita del loro primogenito e finora unico figlio nel 2009, Josè Alberto (il suo primo nome è un omaggio all’ex allenatore dell’Inter, Josè Mourinho, che in quello stesso periodo stava scrivendo la più grande impresa del calcio italiano alal guida dei nerazzurri), e poi dalle nozze celebrate due volte, nel 2009 civilmente e nel 2019 con rito religioso.

Roberto Vecchioni, chi è/ Cantautore e docente, il ricordo del figlio Arrigo "Non apparteneva a questo mondo"

LA MOGLIE DI AMADEUS E LA LITE IN PUBBLICO: CRISI? NO, PERCHE’…

Ma per scoprire qualcos’altro su chi è Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus (che ha un’altra figlia, Alice, avuta dal suo precedente matrimonio), possiamo rifarci a una intervista che la donna aveva concesso a Mara Venier nel suo salottino pomeridiano della domenica: “È stato un corteggiamento lento. Di quello che provava lui me ne ero accorta, ma all’inizio ho fatto finta di niente” aveva raccontato la showgirl campana, che aveva ammesso di essersi affezionata pian piano al conduttore tanto da non riuscire a fare a meno di lui. “Lavorando insieme è nato questo amore meraviglioso. Ama si è dichiarato con un bigliettino, che mi ha fatto portare da un suo assistente” aveva proseguito la Civitillo, accennando a un caffè insieme che ha fatto scattare la classica scintilla. “Ma alla fine del primo appuntamento il bacio non gliel’ho dato! Gli ho detto: ‘Facciamo la prossima volta’…”.

Nikita Pelizon torna ad attaccare Oriana Marzoli e Luca Onestini/ "Al GF Vip panificavano ogni mossa"

E invece a proposito dei futuri progetti professionali della 47enne, e che ci aiutano anche a raccontare altro su chi è Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus: se non ci soffermiamo sui rumors circa i dissidi di cui qualcuno ha parlato all’interno della coppia (i due sono stati ‘beccati’ durante un litigio anche se il conduttore, in seguito, aveva postato un loro scatto assieme su Instagram che ha di fatto disinnescato, per ora, le malelingue), più interessante è capite cosa ci sarà nella prossima stagione per la showgirl, dopo che Dagospia aveva parlato di una ‘cacciata’ della donna dalla Rai per fare un torto al marito. Che la 47enne sia stata vittima di dinamiche al di sopra di lei è confermato da molti e, per onor di cronaca, va riportato pure un sibillino commento di Sonia Bruganelli sulla vicenda: “Davvero non è evidente chi ci sia dietro?” aveva scritto in una Storia su Instagram l’ex moglie di Paolo Bonolis, lasciando la risposta ai propri follower.